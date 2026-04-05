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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वाल्मीकि नगर दौरा, प्रगति यात्रा के वादों को पूरा कर दी करोड़ों की सौगात

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने वन्यजीव संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण करने के साथ जंगल सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाई. इस दौरे का उद्देश्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को देश के बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:22 PM IST

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वाल्मीकि नगर दौरा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वाल्मीकि नगर दौरा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना से हवाई मार्ग के जरिए वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे पहुंचे, जहां अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. अपनी इस यात्रा के दौरान सीएम ने बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने यहाँ करोड़ों रुपये की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें मुख्य रूप से दोन नहर पथ और लव कुश पार्क शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गंडक बैराज स्थित दो नहर शाखा सेवा सड़क के पुनर्स्थापना कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके बाद वे लव कुश पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने जीविका दीदी समूह की महिलाओं से मुलाकात की और उनके कार्यों व हाल-चाल की जानकारी ली.

लव कुश पार्क के बाद मुख्यमंत्री वाल्मीकि सभागार पहुंचे. यहाँ उन्होंने VTR के डिवीजन 2 में एक नए पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया. साथ ही, गोनौली और चिउटाहां में बने गिद्ध संरक्षण केंद्रों का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न हुआ. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जंगल सफारी के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. माना जा रहा है कि इन सौगातों से आने वाले दिनों में बिहार के इको टूरिज्म को काफी मजबूती मिलेगी और वाल्मीकि नगर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा. गौरतलब है कि नीतीश कुमार अपनी लगभग हर बड़ी यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण की इसी धरती से करते रहे हैं.

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इस विकास यात्रा के बीच बिहार की राजनीति में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है. नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि वे 14 अप्रैल तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इसी बीच जनता दल यूनाइटेड (JDU) के भीतर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार के भविष्य के रूप में देखने की मांग उठने लगी है. पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने खुलकर निशांत कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है. ऐसे में प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार कोई नया सियासी दांव खेलेंगे या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के किसी नेता को सौंपकर दिल्ली की राजनीति का रुख करेंगे.

इनपुट- इमरान अजीज

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