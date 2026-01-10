तैयार है चंपारण, आ रहे हैं नीतीश: 16 जनवरी से आभार यात्रा की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री

CM Nitish Kumar Abhar Yatra: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एक बार यात्रा पर निकलने वाले है. हर बार की तरह इस बार भी यात्रा की शुरुवात चंपारण से होगी. इस बार यात्रा का नाम आभार यात्रा रखा गया है. ऐसी संभावना है कि मकर सक्रांति के बाद 16 जनवरी, 2026 से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत होगी, जिसको लेकर पश्चिम चंपारण में युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है.

पश्चिम चंपारण के चनपटिया के कुमारबाग के बियाडा परिसर में सीएम नीतीश कुमार के आने की संभावना है. सीएम औधोगिक विकास कार्यों का जायजा लेंगे. यहां पर सीएम औधोगिक क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे. इसके सीएम नीतीश कुमार बेतिया जिला सभागार पहुचेंगे, जहां विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे.

सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar Abhar Yatra) प्रगति यात्रा के दौरान किए गए उद्घाटन शिलान्यास के प्रगति पर अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे. सीएम के इस यात्रा को लेकर पूरे जिले में जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है.

ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार गौनाहा प्रखंड भी आ सकते हैं. सीएम प्रगति यात्रा के दौरान दोन कैनाल पर सड़क पक्कीकरण चल रहे कार्यों का भी जायजा ले सकते हैं. जदयू के जिलाध्यक्ष शत्रुध्न प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार अबकी बार रमना के मैदान में आम सभा को भी संबोधित करेंगे और जनता को आभार प्रकट करेंगे.

बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जब जब यात्रा की शुरुआत किया, तब तब वह चंपारण से ही किया है. हर बार पश्चिम चंपारण को कई करोड़ का सौगात दिए हैं...फिर एक बार पश्चिम चंपारण की जनता अपने मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है और फिर एक बार सबको बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जग गई है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

