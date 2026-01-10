Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3070183
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

तैयार है चंपारण, आ रहे हैं नीतीश: 16 जनवरी से आभार यात्रा की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री

CM Nitish Kumar: सीएम औधोगिक विकास कार्यों का जायजा लेंगे. यहां पर सीएम औधोगिक क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:58 PM IST

Trending Photos

चंपारण से आभार यात्रा की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Photo)
चंपारण से आभार यात्रा की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Photo)

CM Nitish Kumar Abhar Yatra: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एक बार यात्रा पर निकलने वाले है. हर बार की तरह इस बार भी यात्रा की शुरुवात चंपारण से होगी. इस बार यात्रा का नाम आभार यात्रा रखा गया है. ऐसी संभावना है कि मकर सक्रांति के बाद 16 जनवरी, 2026 से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत होगी, जिसको लेकर पश्चिम चंपारण में युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है. 

पश्चिम चंपारण के चनपटिया के कुमारबाग के बियाडा परिसर में सीएम नीतीश कुमार के आने की संभावना है. सीएम औधोगिक विकास कार्यों का जायजा लेंगे. यहां पर सीएम औधोगिक क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे. इसके सीएम नीतीश कुमार बेतिया जिला सभागार पहुचेंगे, जहां विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे.

सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar Abhar Yatra) प्रगति यात्रा के दौरान किए गए उद्घाटन शिलान्यास के प्रगति पर अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे. सीएम के इस यात्रा को लेकर पूरे जिले में जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार गौनाहा प्रखंड भी आ सकते हैं. सीएम प्रगति यात्रा के दौरान दोन कैनाल पर सड़क पक्कीकरण चल रहे कार्यों का भी जायजा ले सकते हैं. जदयू के जिलाध्यक्ष शत्रुध्न प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार अबकी बार रमना के मैदान में आम सभा को भी संबोधित करेंगे और जनता को आभार प्रकट करेंगे. 

बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जब जब यात्रा की शुरुआत किया, तब तब वह चंपारण से ही किया है. हर बार पश्चिम चंपारण को कई करोड़ का सौगात दिए हैं...फिर एक बार पश्चिम चंपारण की जनता अपने मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है और फिर एक बार सबको बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जग गई है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: 'Cess शेयर...एक्स्ट्रा लोन...बाढ़ रोकने का पैकेज',बिहार की डिमांड पूरी करेगा केंद्र?

TAGS

CM nitish kumarabhar yatraChamparanBihar News

Trending news

Bihar Finance Minister
'Cess शेयर...एक्स्ट्रा लोन...बाढ़ रोकने का पैकेज',बिहार की डिमांड पूरी करेगा केंद्र?
Jamui police
एक ने हाथ पकड़ा...दूसरे ने पैर और तीसरे ने सरिता को काट डाला, रूह कंपा देगी घटना
Bihar News
बिहार के युवाओं को इंटर्नशिप की टेंशन खत्म! सरकारी विभागों में मौका, अभी करें अप्लाई
Pawan Singh
'पवन सिंह ने साबित कर दिया कि...', जब पावरस्टार लेकर आए 'सलवरवा लाले हो लाल'
Bihar News
आंखों के सामने जलकर राख हो गई गृहस्थी, पटना में भीषण आग का खौफनाक मंजर
BIADA
बिहार में फिर गूंजेगी फैक्ट्रियों की आवाज! बंद कारखाने फिर होंगे चालू
Nitish government
लाखों खर्च कर बिहार सरकार बचाएगी 6 मासूम जिंदगियां, जानिए कैसे
Bihar News
कम पानी में भी मछली का रिकॉर्ड उत्पादन, जानिए बिहार ने कैसे पाई सफलता
Bagaha News
नहर सफाई के नाम पर हरे पेड़ों पर चलाई कुल्हाड़ी, अब जेल जाने की बारी, 20 पर एक्शन
Dogs
पटना में कुत्तों ने कर्फ्यू जैसा बनाया माहौल! 24 घंटे में 40 लोगों को काटा