स्कूल के क्लासरूम में घुसा कोबरा से मची भगदड़, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2900301
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

स्कूल के क्लासरूम में घुसा कोबरा से मची भगदड़, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

Bihar News: बगहा के रामनगर प्रखंड स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भावल में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब क्लासरूम में एक काला कोबरा घुस आया. इतिहास की क्लास के दौरान दिखे नाग से छात्र-शिक्षक दहशत में आ गए. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम और स्नेक कैचर क्यामुद्दीन रेस्क्यू में जुटे हैं. काफी मश्कत करने के बाद आखिरकार कोबरा को रेस्क्यू कर लिया गया.

|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:09 PM IST

Trending Photos

स्कूल के क्लासरूम में घुसा कोबरा
स्कूल के क्लासरूम में घुसा कोबरा

Bihar News: बिहार के बगहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक सरकारी स्कूल में एक काला नाग निकलने से अफरा तफरी मच गईं है.  वहीं क्लासरूम में खतरनाक कोबरा को देखने पर छात्रों में  भगदड़ मच गईं. छात्रों के साथ शिक्षकों में दहशत का माहौल है. सूचना पर पहुंची वन विभाग कि टीम के भी कोबरा को रेस्क्यू करने में  पसीने छुट रहें हैं.  स्नेक कैचर क्यामुद्दीन के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद आखिरकार कोबरा को रेस्क्यू कर लिया गया.

दरअसल स्कूल प्रांगण स्थित वाशरूम के होल में घुसकर कोबरा के ठिकाना बदलने के कारण रेस्क्यू में वनकर्मियों को दिक्कत आ रही है.  हालांकि कुछ देर के लिए कोबरा जब स्कूल के क्लासरूम में घुसा था तब उसका वीडियो बनाया गया जिसमें साफ साफ दिखाई दें रहा है कि कोबरा रेंगते हुए एक कमरें से दूसरी जगह जा रहा है. 

ये भी पढ़ें: बगहा में VTR से भटके बाघ का हमला, किसान की मौत, वनकर्मी गंभीर, गांव में दहशत

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि रामनगर प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भावल कि यह पूरी घटना है, जहां कोबरा कुछ दिनों से डेरा जमाये हुए है क्योंकि कल भी छुट्टी के वक्त कोबरा को शिक्षकों द्वारा देखा गया था. इधर विषैले गेहूअन कि फुफकार के बाद फिलहाल क्लासरूम को खाली कराया गया है. खुद सभी शिक्षक निगरानी में जुटे हैं. छात्रों में दहसत का माहौल है.  

बता दें कि इतिहास विषय कि पढ़ाई के दौरान कोबरा होल से निकलकर स्कूल के क्लासरूम में पहुंचा था जिसे छात्रों के साथ शिक्षकों नें देखा और फौरन वन विभाग को सूचित किया गया. आशंका जताई जा रही है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से मसान नदी की पानी के रास्ते कोबरा गांव में स्थित इस विद्यालय में पहुंचा होगा. बहुत कठिनाइयों के बाद वन विभाग कि टीम कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू करने में सफलता मिली. 
इनपुट: इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar News

Trending news

Jharkhand Politics
दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग, विधानसभा से प्रस्ताव पारित
Bihar Chunav GK
Bihar Chunav GK: 2020 में कितनी महिलाएं मैदान में उतरीं और कितनों को सफलता मिली थी?
Bihar News
स्कूल के क्लासरूम में घुसा कोबरा से मची भगदड़, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
BJP leader Jairam Viplav
बिहार मां को गाली बर्दाश्त नहीं करता, राहुल और तेजस्वी से जनता करेगी हिसाब: जयराम
Nityanand Rai
प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के नित्यानंद राय
Jale Assembly Seat
दिलचस्प होगी जाले विधानसभा सीट की लड़ाई! समझिए 2025 का सियासी समीकरण
Ramkripal Yadav
Bihar Politics: बिहार में राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर रामकृपाल यादव का हमला
Samrat Chaudhary
वोटर अधिकार यात्रा में पीएम पर अभद्र टिप्पणी, डिप्टी सीएम बोले- 'शर्मनाक दिन'
Jharkhand Crime News
Jharkhand News: नौकरी के नाम पर 200 से अधिक युवक ठगे गए, चार आरोपी हिरासत में
Land Records Bihar
Land Records Bihar:पूर्वजों का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा लें, नहीं तो होगी बहुत दिक्कत!
;