स्कूल के क्लासरूम में घुसा कोबरा से मची भगदड़, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

Bihar News: बिहार के बगहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक सरकारी स्कूल में एक काला नाग निकलने से अफरा तफरी मच गईं है. वहीं क्लासरूम में खतरनाक कोबरा को देखने पर छात्रों में भगदड़ मच गईं. छात्रों के साथ शिक्षकों में दहशत का माहौल है. सूचना पर पहुंची वन विभाग कि टीम के भी कोबरा को रेस्क्यू करने में पसीने छुट रहें हैं. स्नेक कैचर क्यामुद्दीन के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद आखिरकार कोबरा को रेस्क्यू कर लिया गया.

दरअसल स्कूल प्रांगण स्थित वाशरूम के होल में घुसकर कोबरा के ठिकाना बदलने के कारण रेस्क्यू में वनकर्मियों को दिक्कत आ रही है. हालांकि कुछ देर के लिए कोबरा जब स्कूल के क्लासरूम में घुसा था तब उसका वीडियो बनाया गया जिसमें साफ साफ दिखाई दें रहा है कि कोबरा रेंगते हुए एक कमरें से दूसरी जगह जा रहा है.

बताया जा रहा है कि रामनगर प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भावल कि यह पूरी घटना है, जहां कोबरा कुछ दिनों से डेरा जमाये हुए है क्योंकि कल भी छुट्टी के वक्त कोबरा को शिक्षकों द्वारा देखा गया था. इधर विषैले गेहूअन कि फुफकार के बाद फिलहाल क्लासरूम को खाली कराया गया है. खुद सभी शिक्षक निगरानी में जुटे हैं. छात्रों में दहसत का माहौल है.

बता दें कि इतिहास विषय कि पढ़ाई के दौरान कोबरा होल से निकलकर स्कूल के क्लासरूम में पहुंचा था जिसे छात्रों के साथ शिक्षकों नें देखा और फौरन वन विभाग को सूचित किया गया. आशंका जताई जा रही है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से मसान नदी की पानी के रास्ते कोबरा गांव में स्थित इस विद्यालय में पहुंचा होगा. बहुत कठिनाइयों के बाद वन विभाग कि टीम कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू करने में सफलता मिली.

इनपुट: इमरान अजीज

