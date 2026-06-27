/कभी धान की रोपनी तो कभी अर्ली फार्मिंग टिप्स, कमांडेंट निर्मला कुमारी के अनोखे अंदाज सुर्खियों में

दरअसल, नेपाल सीमा पर तैनात बिहार महिला स्वाभिमान बटालियन की कमांडेंट निर्मला कुमारी पश्चिम चम्पारण ज़िले की वरीय अफसरों में से एक हैं. पुलिस अधीक्षक के छुट्टियों या विभागीय ट्रेनिंग में जाने की स्थिति में वह प्रभारी एसपी के रूप में काम करती हैं. फिर भी निर्मला कुमारी कभी लेडी सिंघम तो कभी वाहिनी में महिला पुलिस जवानों को हमेशा बेहतरी की टिप्स देती नज़र आती हैं. अभी वे एक किसान के रूप में सुर्खियों में हैं. दक्षिण बिहार के गोविन्द भोग नामक धान के बिचड़े तैयार कराकर निर्मला उसकी खेती करवा रही हैं.