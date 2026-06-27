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कभी धान की रोपनी तो कभी अर्ली फार्मिंग टिप्स, कमांडेंट निर्मला कुमारी के अनोखे अंदाज सुर्खियों में

बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं, जो अपनी निर्धारित ड्यूटी के अलावा सामाजिक और जागरूकता वाले कार्यों पर फोकस कर पाते हैं. निर्मला कुमारी ऐसे ही अधिकारियों में से एक हैं. बहुत कम समय में उन्होंने वाल्मीकिनगर में कई ऐसे काम किए हैं, जिसको लेकर उन्हें याद किया जाएगा.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Sunil MIshra
Published: Jun 27, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:50 PM IST
कभी धान की रोपनी तो कभी अर्ली फार्मिंग टिप्स, कमांडेंट निर्मला कुमारी के अनोखे अंदाज सुर्खियों में
Image Credit: कमांडेंट निर्मला कुमारी का अनोखा अंदाज (Video Grab)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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