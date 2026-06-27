/कभी धान की रोपनी तो कभी अर्ली फार्मिंग टिप्स, कमांडेंट निर्मला कुमारी के अनोखे अंदाज सुर्खियों में

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इंडो-नेपाल बॉर्डर पर स्थित महिला स्वाभिमान बटालियन, वाल्मीकिनगर से अच्छी खबर आई है. वहां की कमांडेंट निर्मला कुमारी ने धान की अग्रिम खेती कर किसानों को जागरूक करने का काम किया है तो नई पीढ़ी के अलावा बाकी लोगों को समय से खेती का संदेश दिया है. कभी एसपी तो कभी कमांडेंट के पद पर रहते हुए कर्मठी भूमिका में एक बार फिर निर्मला कुमारी सुर्खियों में हैं. इनके हुनर और कारनामे आकर्षण के साथ-साथ चर्चा के विषय बने हुए हैं.
दरअसल, नेपाल सीमा पर तैनात बिहार महिला स्वाभिमान बटालियन की कमांडेंट निर्मला कुमारी पश्चिम चम्पारण ज़िले की वरीय अफसरों में से एक हैं. पुलिस अधीक्षक के छुट्टियों या विभागीय ट्रेनिंग में जाने की स्थिति में वह प्रभारी एसपी के रूप में काम करती हैं. फिर भी निर्मला कुमारी कभी लेडी सिंघम तो कभी वाहिनी में महिला पुलिस जवानों को हमेशा बेहतरी की टिप्स देती नज़र आती हैं. अभी वे एक किसान के रूप में सुर्खियों में हैं. दक्षिण बिहार के गोविन्द भोग नामक धान के बिचड़े तैयार कराकर निर्मला उसकी खेती करवा रही हैं.
बिहार में मानसून के आने के बाद भी अपेक्षाकृत बारिश कम हुई है. वहीं नहरों में पानी भी देरी से छोड़े जाने के कारण बिचड़ा तैयार करने में किसान जुटे हुए हैं. इसी बीच वाल्मीकिनगर में गोविन्द भोग धान की खेती न केवल चर्चा में है बल्कि इलाके के किसानों के लिए प्रेरणादायक पहल भी है. इसका श्रेय निर्मला कुमारी को जाता है.
निर्मला कुमारी को सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत वानिकी का भी शौक है. लिहाजा, उन्होंने बटालियन मुख्यालय में हरे-भरे और फलदार पेड़ों की पूरी वाटिका तैयार कर रखी है. इतना ही नहीं, वे इन सबकी नियमित साफ-सफाई और पेड़-पौधों की देख-रेख का भी काम पर भी फोकस रखती हैं. अभ्या ब्रिगेड की स्थापना के बाद वे महिला पुलिस जवानों के अलावा स्कूली बच्चियों और युवतियों को भी ज़रूरी टिप्स देकर जागरूक करने में जुटी हैं.
बिहार में शाहबाद के साथ ही चंपारण का नाम भी धान का कटोरा के तौर पर लिया जाता है. फिर भी चंपारण में अभी धान की रोपनी की शुरुआत भर हुई है. ऐसे में निर्मला कुमारी की अग्रिम धान की खेती यह पहल मिसाल कायम कर रहा है. इससे क्षेत्रीय किसानों को बेहतर औऱ अर्ली फार्मिंग की टिप्स भी मिल रही है.
गौरतलब है कि महिला पुलिस अधिकारी निर्मला कुमारी वाल्मीकिनगर में पहली बार धान की खेती कर रही हैं, जिसके लिए इसके पूर्व में उन्होंने रोहतास औऱ मधुबनी में पोस्टिंग के दौरान इसका सफ़ल प्रयोग किया है.