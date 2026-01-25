Advertisement
वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, AAI की टीम ने किया रनवे का निरीक्षण

Valmikinagar Airport construction Update: बिहार के वाल्मीकिनगर में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 25, 2026, 03:36 PM IST

Valmikinagar Airport construction Update: बिहार के वाल्मीकिनगर को अब जल्द ही हवाई पहचान का नया पंख मिलने वाला है. वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की टीम ने हाल ही में स्थल का निरीक्षण कर निर्माण से पहले की तैयारियों का जायजा लिया है. माना जा रहा है कि यह परियोजना न केवल सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि उत्तर बिहार के पर्यटन को भी एक नई उड़ान देगी.

मिट्टी जांच से शुरू हुआ जमीनी काम, 30 अप्रैल तक टेंडर प्रक्रिया

इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकिनगर में हवाई अड्डे के विकास को लेकर भारत सरकार पूरी तरह गंभीर है. गोरखपुर एयरपोर्ट के उप महाप्रबंधक रजनीश कुमार प्रसाद के नेतृत्व में 'ग्लोबल एंड रिसर्च लैबोरेट्री' पटना की टीम ने रनवे और परिसर का निरीक्षण किया. रविवार से मिट्टी परीक्षण (Soil Testing) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो यह तय करेगी कि रनवे भविष्य में विमानों के दबाव को सहने के लिए कितना सक्षम है. प्रशासन के मुताबिक, इस पूरी परियोजना की टेंडर प्रक्रिया 30 अप्रैल 2026 तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य में और तेजी आएगी.

19 सीटर विमानों से होगी शुरुआत, भविष्य के लिए 1250 एकड़ का प्लान

प्रारंभिक चरण में वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत 19 सीटर विमानों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए फिलहाल 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े रनवे के मानक तय किए गए हैं. हालांकि, भविष्य की जरूरतों और बड़े विमानों की लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए करीब 1250 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता जताई गई है. जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें कुछ हिस्सा वन विभाग का भी है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि पर्यावरण मानकों का पालन करते हुए काम आगे बढ़े.

मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट

वाल्मीकिनगर, जिसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण 'बिहार का कश्मीर' भी कहा जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) को हवाई मार्ग से जोड़ना उनका एक बड़ा सपना रहा है. एयरपोर्ट शुरू होने से न केवल वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों को आसानी होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे. स्थानीय लोगों में इस परियोजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है क्योंकि अब उन्हें दिल्ली या पटना जैसे शहरों से सीधे जुड़ने की उम्मीद जगी है.

इनपुट- इमरान अजीज

