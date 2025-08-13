Bettiah Crime: कांट्रेक्ट किलर शिकारी यादव गिरफ्तार, रामदेव राम हत्याकांड का है आरोपी

Bettiah Crime: बेतिया पुलिस ने रामदेव राम हत्याकांड के आरोपी और कुख्यात अपराधी शिकारी यादव को गिरफ्तार कर लिया है. विस्तार से जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें.
Bettiah Crime: बिहार के बेतिया से बड़ी खबर है, जहां बेतिया पुलिस ने रामदेव राम हत्याकांड के आरोपी कुख्यात अपराधी शिकारी यादव को गिरफ्तार कर लिया है. बेतिया पुलिस ने कांट्रेक्ट सुपारी किलर को गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है. बेतिया पुलिस ने शिकारी यादव को देर रात मोतिहारी से गिरफ्तार किया है. बता दें कि जून महीने में रामदेव राम की नृशंस हत्या कर दी गई थी. रामदेव राम की हत्या की सुपारी रविंद्र सिंह ने शिकारी यादव को दी थी. हत्या के दिन शिकारी यादव अपने साथियों के साथ जब हत्या की वारदात को अंजाम देने जा रहा था, तो वह सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था.
रामदेव राम हत्याकांड में एक सफेदपोश रविंद्र सिंह के साथ अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कांट्रेक्ट किलर शिकारी यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. देर रात पुलिस ने शिकारी यादव को मोतिहारी से गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है. एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया है कि रामदेव राम हत्याकांड का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस पर मुफ्फसिल थाना में अन्य अपराधिक मामले में भी पुलिस को तलाश थी. रामदेव राम हत्याकांड में अपने साथियों के साथ यह जब रणनीति बना रहा था, तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था.
रविंद्र सिंह ने इसे रामदेव राम को हत्या की सुपारी दिया था. शिकारी यादव परवतिया टोला का रहने वाला है. अपराधिक वारदातों को अंजाम दे फरार हो जाता था, लेकिन बेतिया पुलिस ने अबकी बार जाल बिछाकर इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. जिससे बेतिया पुलिस की तारीफ हो रही है. अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो उसे एक न एक दिन सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है.
इनपुट- धनंजय द्विवेदी
