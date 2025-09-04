Bagaha News: चर्चित टीपू पाण्डेय हत्याकांड में ठेकेदार गुड्डू गुप्ता दोषी, भेजा गया जेल

Bagaha News: बगहा के चर्चित टीपू पाण्डेय हत्याकांड में ठेकेदार गुड्डू गुप्ता दोषी करार दिए गए हैं. त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी प्रसिद्ध ठीकेदार गुड्डू गुप्ता उर्फ चंद्र प्रकाश गुप्ता को कोर्ट नें न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेज दिया है.
Bagaha News: बिहार के बगहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां चर्चित टीपू पाण्डेय हत्याकांड में ठेकेदार गुड्डू गुप्ता दोषी करार दिए गए हैं. त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी प्रसिद्ध ठीकेदार गुड्डू गुप्ता उर्फ चंद्र प्रकाश गुप्ता को कोर्ट नें न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेज दिया है. दरअसल प्रसिद्ध ठीकेदार गुड्डू गुप्ता के मुंशी टीपू पाण्डेय हत्याकांड में 27 वर्षों बाद न्यायालय का अहम फैसला आया है, जब कोर्ट नें सूचनार्ती और गवाह को हीं साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया है.
बताया जा रहा है की नौरंगिया थाना क्षेत्र के दिल्ली कैंप में 24/3/1998 को मुंशी टीपू पाण्डेय की साजिश कर रहस्यमय तरिके से हत्या कर दी गईं थी. घर बुलाकर लें जाने के बाद हत्या कांड को अंजाम दिया गया था. लिहाजा पुलिस की अनुसन्धान में परत दर परत खुलासे से हड़कंप मच गया. बीपीन सिंह और गवाह गुड्डू गुप्ता हीं अपने मुंशी के हत्यारे निकले तब पुलिस और परिजनों का होश उड़ गया. बहरहाल सुनवाई और गवाही के बाद बीते 12 जून 2025 को हीं बीपीन सिंह को कोर्ट नें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
आज फिर इस चर्चित हत्याकांड के गवाह गुड्डू गुप्ता को बगहा ADJ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत नें साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेजनें का आदेश दिया. वहीं पीड़ित पक्ष और गवाह मुस्मात राधा देवी के वकील राकेश पाण्डेय नें न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है की ऐसे मामलों में कोर्ट का आदेश सराहनीय है. लोगों का विश्वास अभी भी न्यायपालिका पर है और यहीं वजह है की देरी से हीं सही लेकिन इंसाफ मिला है और गवाह दोषी करार दिए गए हैं. खास बात यह है की ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के लिए यह फैसला सबक होगा और अपराध करने से पहले लोग कई बार सोचने को मजबूर होंगें.
बता दें की दोषी करार होने के बाद अब 9 सितम्बर को बगहा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्र की अदालत गुड्डू गुप्ता को सजा का ऐलान करेगी, ऐसे में उम्मीद है की उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है. इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी जीतेन्द्र भारती नें दी है.
इनपुट: इमरान अजीज
