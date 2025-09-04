Bagaha News: चर्चित टीपू पाण्डेय हत्याकांड में ठेकेदार गुड्डू गुप्ता दोषी, भेजा गया जेल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2908698
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: चर्चित टीपू पाण्डेय हत्याकांड में ठेकेदार गुड्डू गुप्ता दोषी, भेजा गया जेल

Bagaha News: बगहा के चर्चित टीपू पाण्डेय हत्याकांड में ठेकेदार गुड्डू गुप्ता दोषी करार दिए गए हैं. त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी प्रसिद्ध ठीकेदार गुड्डू गुप्ता उर्फ चंद्र प्रकाश गुप्ता को कोर्ट नें न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेज दिया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 04, 2025, 04:28 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bagaha News: बिहार के बगहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां चर्चित टीपू पाण्डेय हत्याकांड में ठेकेदार गुड्डू गुप्ता दोषी करार दिए गए हैं. त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी प्रसिद्ध ठीकेदार गुड्डू गुप्ता उर्फ चंद्र प्रकाश गुप्ता को कोर्ट नें न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेज दिया है. दरअसल प्रसिद्ध ठीकेदार गुड्डू गुप्ता के मुंशी टीपू पाण्डेय हत्याकांड में 27 वर्षों बाद न्यायालय का अहम फैसला आया है, जब कोर्ट नें सूचनार्ती और गवाह को हीं साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया है. 

बताया जा रहा है की नौरंगिया थाना क्षेत्र के दिल्ली कैंप में 24/3/1998 को मुंशी टीपू पाण्डेय की साजिश कर रहस्यमय तरिके से हत्या कर दी गईं थी. घर बुलाकर लें जाने के बाद हत्या कांड को अंजाम दिया गया था. लिहाजा पुलिस की अनुसन्धान में परत दर परत खुलासे से हड़कंप मच गया. बीपीन सिंह और गवाह गुड्डू गुप्ता हीं अपने मुंशी के हत्यारे निकले तब पुलिस और परिजनों का होश उड़ गया. बहरहाल सुनवाई और गवाही के बाद बीते 12 जून 2025 को हीं बीपीन सिंह को कोर्ट नें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें: पटना की सड़कों पर फिर बहा खून, दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या, गांव में दहशत

Add Zee News as a Preferred Source

आज फिर इस चर्चित हत्याकांड के गवाह गुड्डू गुप्ता को बगहा ADJ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत नें साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेजनें का आदेश दिया. वहीं पीड़ित पक्ष और गवाह मुस्मात राधा देवी के वकील राकेश पाण्डेय नें न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है की ऐसे मामलों में कोर्ट का आदेश सराहनीय है. लोगों का विश्वास अभी भी न्यायपालिका पर है और यहीं वजह है की देरी से हीं सही लेकिन इंसाफ मिला है और गवाह दोषी करार दिए गए हैं. खास बात यह है की ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के लिए यह फैसला सबक होगा और अपराध करने से पहले लोग कई बार सोचने को मजबूर होंगें. 

बता दें की दोषी करार होने के बाद अब 9 सितम्बर को बगहा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्र की अदालत गुड्डू गुप्ता को सजा का ऐलान करेगी, ऐसे में उम्मीद है की उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है. इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी जीतेन्द्र भारती नें दी है.
इनपुट: इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bagha News Crime

Trending news

Bihar News
बाप रे! ये पुलिस वाले तो खुद ही चोर निकले, अपने ही थाने में चोरी करते धरे गए
Rakesh Sinha
पलामू में शहीद जवानों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि,कहा-नक्सलियों को लेकर गंभीर
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: 5 से 15 नवंबर के बीच 2 से 3 चरणों में हो सकती है वोटिंग: सूत्र
Neelam Giri
बिग बास के घर में मना भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी का जन्मदिन,तकियों को रखकर बनाया 'N'
Akshara Singh news
नीले रंग की साड़ी में अक्षरा सिंह को देख फैंस बोले, 'क्लासिक ब्यूटी तो इसे कहते हैं'
Nidhi Jha News
भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा ने ब्लू साड़ी में बिखेरा जलवा, जीता फैंस का दिल
Bihar bandh
देश में पहली बार बंद का आयोजन कब हुआ था, राजा-महाराजाओं के समय कैसे होता था विरोध?
Ravishankar Prasaad
BJP के नेता सड़कों पर उतरे, राहुल की चुप्पी को लेकर रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना
Bihar Band
बिहार बंद पर लालू यादव का जोरदार अटैक, कहा- BJP के गुंडे-मवाली राह चलती महिलाओं...
pakud news
शांति से निपटे विश्वकर्मा पूजा और ईद मिलाद उन नबी का त्योहार, पुलिस किया मॉकड्रिल
;