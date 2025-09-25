Advertisement
अब मेयर गरिमा देवी सिकारिया के पक्ष में आए पार्षदों ने संजय जायसवाल पर फोड़ा डीजल चोरी का बम, फिर गरमाया मुद्दा

Bettiah News: बेतिया नगर निगम में डीजल चोरी का विवाद और गरमाया.  मेयर गरिमा देवी सिकारिया के समर्थन में 27 पार्षदों ने सांसद संजय जायसवाल पर राजनीतिक दबाव और डीजल चोरी के आरोप लगाए. पार्षदों का दावा – पेट्रोल पंप बदलने के बाद हर महीने करीब 15 लाख रुपये की फर्जी बिलिंग बंद हुई. मेयर ने सांसद को मानहानि का केस करने की चेतावनी दी.

 

गरिमा देवी सिकारिया के पक्ष में आए पार्षदसंजय जायसवाल पर फोड़ा बम

Bettiah News: जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा. लड़ाई उस समय त्रिकोणीय हो गई थी, जब सांसद संजय जायसवाल ने इस मामले में बेतिया नगर निगम को बीच में लाने का काम किया. अब बेतिया नगर निगम के 27 पार्षदों ने संजय जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मेयर गरिमा देवी सिकारिया के पक्ष में उनके पति रोहित सिकारिया सहित 27 पार्षदों ने नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र भेजकर सांसद डॉ. संजय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्र में लिखा गया है कि सांसद अपने राजनैतिक कद और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं. इसके साथ ही एक ईमानदार महिला मेयर पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. पत्र में डीजल चोरी की उच्चस्तरीय जांच की भी मांग की गई है. 

इससे पहले प्रशांत किशोर ने डॉ. संजय जायसवाल पर पेट्रोल पंप से डीजल चोरी का आरोप लगाया था. इस पर संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर बेतिया नगर निगम की मेयर पर डीजल चोरी करने का आरोप लगाते हुए पोस्ट किया था. अब बेतिया नगर निगम की मेयर और पार्षदों ने सांसद को इस बात का जवाब दिया है. मेयर ने सांसद को अपनी बात वापस लेने की चेतावनी भी दी है. मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने चेतावनी दी है कि सांसद अपनी बातों को वापस नहीं लेते हैं तो मानहानि का मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहें. 

इधर, पार्षदों का कहना है कि बेतिया नगर निगम के पार्षद और मेयर ने ही डीजल चोरी का पर्दाफ़ाश किया था. सरोज एंड संस पेट्रोल पंप पर नवंबर 2023 से डीजल चोरी हो रहा था. निगम की सशक्त समिति की बैठक में 5 बार प्रस्ताव लाया गया कि पेट्रोल पंप पर प्रति महीने 15 लाख की चोरी की जा रही है. पहली बैठक 13 नवंबर, 2023, दूसरी बैठक 28 फरवरी, 2024, तीसरी बैठक 29 जून, 2024, चौथी बैठक 24 जुलाई, 2024 और पांचवीं बैठक 07 अगस्त, 2024 को हुई थी. बोर्ड के पास इस बात के डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं कि पेट्रोल पंप पर बड़े स्तर पर चोरी का जिक्र है. हालांकि तत्कालीन नगर आयुक्त अवमानना करते थे, जिसको लेकर नगर निगम बोर्ड ने 15 अगस्त, 2024 को पेट्रोल पंप के भुगतान पर रोक लगा दी थी. 29 पार्षदों ने सचिव और प्रधान सचिव को पत्र भेजा, तब जाकर पेट्रोल पंप बदला गया था. 

पार्षदों का दावा है कि पेट्रोल पंप बदले जाने के बाद से 15 लाख प्रति महीने बिल कम आ रहा है. फर्जी बिलिंग और डीजल चोरी पर लगाम लगा है. पार्षदों का यह भी कहना है कि सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की चोरी पकड़ी गई है तो वे गलतबयानी कर रहे हैं और मेयर गरिमा देवी सिकारिया पर फोड़ रहे हैं. 

डीजल चोरी: एक नजर में

फरवरी 2024: सरोज एंड संस पेट्रोल पंप से 38,74,099 रुपये का बिल आया था.
फरवरी 2025: दूसरे पेट्रोल पंप से 24,90,951 रुपये का बिल आया है.
मार्च 2024: सरोज एंड संस पेट्रोल पंप से 37,94,524 रुपये का बिल आया था.
मार्च 2025: दूसरे पेट्रोल पंप से 26,44,880 रुपये का बिल आया है. 
अप्रैल 2024: सरोज एंड संस पेट्रोल पंप से 38,67,977 रुपये का बिल आया था. 
अप्रैल 2025: दूसरे पेट्रोल पंप से 23,20,915 रुपये का बिल आया है.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी, बेतिया

