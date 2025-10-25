बेतिया सांसद डॉ. संजय जायसवाल से अपराधियों ने मांगी 10 करोड़ की रंगदारी, बेटे को मारने की दी धमकी

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बेतिया से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बेतिया के सांसद डॉ. संजय जायसवाल को अपराधियों ने फोन कर 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है. इतना ही नहीं, रंगदारी की रकम नहीं देने पर उनके इकलौते बेटे डॉक्टर शिवम जायसवाल की हत्या की धमकी भी दी गई है. इस वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.

सूत्रों के अनुसार, 23 अक्टूबर की रात करीब 12:40 बजे दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से सांसद डॉ. संजय जायसवाल के मोबाइल पर कॉल आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने उनसे 10 करोड़ रुपये की मांग की और कहा कि अगर पैसा नहीं दिया गया, तो उनके बेटे शिवम जायसवाल को जान से मार दिया जाएगा. धमकी मिलते ही सांसद ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी.

इस घटना के बाद सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने बेतिया नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी. नगर थाना की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि मामले की जांच तेज कर दी गई है. तकनीकी सर्विलांस के जरिए उन मोबाइल नंबरों का पता लगाया जा रहा है, जिनसे धमकी भरे कॉल किए गए थे. एसपी ने कहा कि पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे. उन्होंने बताया कि सांसद और उनके परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है. इसके बावजूद अपराधियों का इस तरह से सत्तारूढ़ दल के सांसद को धमकी देना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है. चुनावी समय में इस तरह की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इस घटना से सांसद संजय जायसवाल का परिवार गहरी चिंता में है. पुलिस ने साइबर टीम को भी जांच में लगाया है ताकि कॉल करने वाले अपराधियों का लोकेशन और नेटवर्क का पता लगाया जा सके. एसपी ने कहा कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन ने सांसद परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है और उनके निवास के आसपास भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

बेतिया प्रशासन ने सांसद को भरोसा दिलाया है कि अपराधियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. डीएम और एसपी लगातार मामले की निगरानी कर रहे हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

