नाम पूछा और बुजुर्ग को बाइक पर बैठा लिया, फिर लूट लिया 1.05 लाख रुपए, बेतिया में बेखौफ अपराधी

Bettiah Crime News: बिहार के बेतिया में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं. ताजा मामला दिनदहाड़े एक बुजुर्ग से 1 लाख 5 हज़ार रुपये की लूट का है, जिसने शहर में सनसनी फैला दी है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:58 PM IST

बेतिया में बेखौफ अपराधी!
Bettiah Loot: बेतिया में बाइक सवार दो अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर एक बुजुर्ग से एक लाख पांच हजार लूट की वारदात को अंजाम दिया. अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिनदहाड़े कचहरी के समीप बुजुर्ग को हथियार के बल पर बाइक से उठा ले गए और लूट की वारदात को अंजाम दिया.  वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए.

बताया जा रहा है कि सिरिसिया थाना के विश्वनाथ प्रसाद दोपहर में एडीबी बैंक से 95 हजार रुपया निकाल खाद खरीदने जा रहे थे, तभी घात लगाए दो बाइक सवार अपराधी बुजुर्ग को जबरजस्ती हथियार के बल पर बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद डांक बंगला रोड पर उतार उनके एक लाख पांच हजार रुपया छीन कर फरार हो गए. 

बुजुर्ग विश्वनाथ प्रसाद ने बताया कि वो बैंक से 95 हजार रुपया निकाले थे, उनके पास भी दस हजार रुपए थे. कचहरी के पास बाइक सवार अपराधियों ने बाइक पर बैठा लिया और पीछे से पिस्टल सटा दिया, फिर डाक बंगला रोड पर उतार मेरे रुपए पासबुक और आधारकार्ड सब लूटकर फरार हो गए. 

वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें बुजुर्ग को ले जाते देखा जा सकता है. एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया है कि बुजुर्ग को रास्ते में बाइक सवार युवकों ने धोखा से नाम पूछकर बाइक पर बैठा कर ले गए और रुपया छीन फरार हो गए. पिस्टल की नोक पर ले जाने वाली बात बेबुनियाद है. 

एसडीपीओ विवेक दीप ने कहा कि पुलिस को घटना की सीसीटीवी फुटेज मिल गया है. अपराधियों की पहचान कर ली गई है. बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी. 

बता दें सोमवार की रात चोरों ने सात दुकानों में चोरी कर व्यवसायों में दहशत मचा दिया था. वहीं, मंगलवार को दिनदहाड़े अपराधियों ने एक लाख पांच हजार लूट की वारदात को अंजाम दे पुलिस को फिर से खुली चुनौती दे दिए है.

