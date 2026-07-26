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बगहा: मगरमच्छ ने महिला पर किया हमला, गांव वालों की मदद से ऐसे बची जान

Bagaha News: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरिसिया-बेलहवा कच्ची सड़क स्थित भापसा नाला के पास एक मगरमच्छ ने एक महिला पर हमला कर दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर गांव वालों ने उसकी जान बचाई.

Written ByIMRAN AZIZ
Published: Jul 26, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:03 PM IST
बगहा: मगरमच्छ ने महिला पर किया हमला, गांव वालों की मदद से ऐसे बची जान
Image Credit: बगहा: मगरमच्छ ने महिला पर किया हमला, गांव वालों की मदद से ऐसे बची जान (Zee Media)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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