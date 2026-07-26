बगहा: मगरमच्छ ने महिला पर किया हमला, गांव वालों की मदद से ऐसे बची जान

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बगहा में बरसात के साथ ही कई क्षेत्रों में मगरमच्छों का आतंक बढ़ता जा रहा है. गंडक नदी से मगरमच्छ बाहर निकल कर रिहायशी इलाकों में पहुंच कर जान-माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं. यहां वीटीआर से जुड़े भापसा नाला में खेत जा रही एक महिला पर मगरमच्छ ने फिर से हमला कर दिया. महिला के दोनों पैर मगरमच्छ के जबड़े में फंस गए, लेकिन गनीमत रही कि आस-पास मौजूद ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए महिला की जान बचा ली. इस घटना से एक बार फिर से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं. बताया जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरिसिया-बेलहवा कच्ची सड़क स्थित भापसा नाला की ताजा घटना है.
यहां रविवार (26 जुलाई) की सुबह पचरुखा सिरिसिया गांव निवासी बरसाती देवी अपने पति और अन्य मजदूरों के साथ खेत में काम करने जा रही थी. तभी नाले के बीच झाड़ियों में छिपे मगरमच्छ ने अचानक महिला पर हमला कर दिया. मगरमच्छी ने महिला के दोनों पैरों को अपने जबड़े में दबोच लिया. हालांकि, महिला की चीख-पुकार सुनते ही ग्रामीणों ने लाठी और कुदाल लेकर मगरमच्छ पर हमला कर दिया. लोगों के हमले से मगरमच्छ ने महिला को छोड़ दिया और वापस झाड़ियों में भाग गया. इसके बाद घायल महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर वन विभाग को सूचना दी गई.
घटना की सूचना मिलते ही मदनपुर वनक्षेत्र की टीम, डायल-112 पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे. वनकर्मियों ने घायल महिला को तत्काल बगहा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. फिलहाल, महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. इस सम्बन्ध में मदनपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी नसीम अहमद अंसारी ने बताया कि भापसा नाला मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है. महिला गलती से मगरमच्छ के इलाके में चली गई थी, जिस कारण से उस पर हमला हो गया. उसका इलाज कराया जा रहा है. आवेदन मिलने के बाद नियमानुसार मुआवजा की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. वन अधिकारी ने लोगों से अपील है कि बरसात के मौसम में इस नाले को पार करने से बचें.