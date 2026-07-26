बगहा: मगरमच्छ ने महिला पर किया हमला, गांव वालों की मदद से ऐसे बची जान

घटना की सूचना मिलते ही मदनपुर वनक्षेत्र की टीम, डायल-112 पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे. वनकर्मियों ने घायल महिला को तत्काल बगहा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. फिलहाल, महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. इस सम्बन्ध में मदनपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी नसीम अहमद अंसारी ने बताया कि भापसा नाला मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है. महिला गलती से मगरमच्छ के इलाके में चली गई थी, जिस कारण से उस पर हमला हो गया. उसका इलाज कराया जा रहा है. आवेदन मिलने के बाद नियमानुसार मुआवजा की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. वन अधिकारी ने लोगों से अपील है कि बरसात के मौसम में इस नाले को पार करने से बचें.