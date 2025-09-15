Bettiah News: जिलाधिकारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर ठगी की कोशिश, प्रशासन ने दी चेतावनी

Bettiah Cyber Crime: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक बड़ा साइबर अपराध सामने आया है. पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है. जानकारी के अनुसार, इस आईडी से तकरीबन 1.1 हजार फ्रेंड जुड़ चुके हैं. आईडी पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के कार्यालय का फोटो भी लगाया गया है, जिससे लोगों को आसानी से भ्रमित किया जा रहा है.

जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. साइबर थाना को इस फर्जीवाड़े की जिम्मेदारी सौंपते हुए थाना में सनहा दर्ज कराया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध फ्रेंड रिक्वेस्ट के झांसे में न आएं. यह साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है, जिससे आपको आर्थिक या व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: हाजीपुर: बिहार पुलिस की STF टीम पर हमला, कुख्यात अपराधी कृष्ण मुरारी को पकड़ने गए थे

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ दिनों पहले साइबर अपराधियों ने जिलाधिकारी के नाम से यह फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी. साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों में साइबर थाना और विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति भी की है. लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि जब साइबर अपराधी जिलाधिकारी के नाम से आईडी बनाकर आसानी से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है.

यह घटना साइबर अपराधियों की बेधड़क कार्यप्रणाली और सिस्टम को खुली चुनौती मानी जा रही है. अब देखना यह होगा कि साइबर थाना और स्थानीय प्रशासन कितनी जल्दी उस अपराधी को पकड़ते हैं, जो जिलाधिकारी के नाम से फर्जी आईडी चलाकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा है. प्रशासन ने सभी से सावधानी बरतने और किसी भी अनजान लिंक या फ्रेंड रिक्वेस्ट से दूर रहने की अपील की है.

इनपुट: धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!