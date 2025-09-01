Bettiah News: बेतिया में साइबर गिरोह का भंडाफोड़, 7 अपराधी गिरफ्तार
Bettiah News: बेतिया में साइबर गिरोह का भंडाफोड़, 7 अपराधी गिरफ्तार

Bettiah News: बिहार के बेतिया में पुलिस ने साइबर अपराधियों के सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ कर सात ठगों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से तीन लाख नकद, मोबाइल, एटीएम कार्ड, कार और बाइक बरामद हुए.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:55 PM IST

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में सात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इनके पास से तीन लाख रुपये नकद, आठ मोबाइल फोन, चार एटीएम कार्ड, एक कार और एक बाइक भी जब्त की है. यह गिरोह लंबे समय से देश के विभिन्न राज्यों में लोगों से ठगी कर रहा था और साइबर थाना बेतिया इनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था.

सूत्रों के अनुसार, बेतिया साइबर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि सात अपराधी एक कार के माध्यम से मनुआपुल की ओर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चमैनिया पुल के पास जाल बिछाया और सभी आरोपियों को कार व बाइक के साथ दबोच लिया. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान आदर्श कुमार, प्रमोद कुमार, इमरान हुसैन, अबसार आलम, अरशद अंसारी, परवेज आलम और मो. कासिम के रूप में हुई है.

साइबर डीएसपी गौतम शरण ओमी ने बताया कि यह गिरोह बड़े ही संगठित तरीके से काम करता था. अपराधी अलग-अलग राज्यों के लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे एटीएम से निकालते और फिर उन्हें स्थानीय सीएसपी संचालकों के पास पहुंचाते थे. वहां आने वाले ग्राहकों से नकद निकासी करवाई जाती थी. इस प्रक्रिया में सीएसपी संचालक अपना कमीशन काटकर बाकी राशि गिरोह को लौटा देते थे. बदले में सीएसपी संचालक अपने खाते में यूपीआई के माध्यम से पैसे मंगवा लेते थे. इस तरह से कमाए गए पैसों को गिरोह आपस में बांटकर खर्च करता था.

पुलिस का कहना है कि यह साइबर अपराधियों का एक मजबूत सिंडीकेट था जो कई दिनों से सक्रिय था. पुलिस लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए रणनीति बना रही थी और आखिरकार सफलता हाथ लगी. हालांकि, इस मामले में एक और अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. फिलहाल, गिरफ्तार सातों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है. बेतिया पुलिस की इस सफलता को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि एक ही साथ पूरे गिरोह को पकड़ने से साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Bettiah newsWest Champaran newsBihar News

Bettiah news
