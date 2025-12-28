Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बगहा में साइबर ठगों ने फर्जी कंपनियों से 8 करोड़ रुपए निकाले, पुलिस ने दो अपराधियों को किया गिरफ्तार

बिहार के बगहा में साइबर फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है जहां फर्जी कंपनियों के जरिए 8 करोड़ रुपए की ठगी की गई. पुलिस ने गाजियाबाद और पटना से दो अपराधियों वसीम अकरम और शिवम चौहान को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:52 PM IST

बिहार के बगहा से साइबर फ्रॉड का मामला

बिहार के बगहा इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है. यहां साइबर फ्रॉड करके 8 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. यह मामला पिछले महीने का बताया जा रहा है. इसी वजह से लोग कैमरे के सामने कुछ बोलने से कतरा रहे हैं. फर्जी कंपनियों के जरिए यह हेराफेरी की गई थी. कारोबारी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस अब इस पर कार्रवाई कर रही है.

फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी करने के बाद पुलिस हरकत में आई. गाजियाबाद और पटना से साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है. इनमें वसीम अकरम और शिवम चौहान शामिल हैं. पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है. दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. यह पूरा मामला बगहा शहर के बड़े व्यवसायी मनोज ड्रोलिया से जुड़ा है. वे बगहा बाजार में राज माता शोरूम चलाते हैं.

बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम के मामले इन दिनों बहुत बढ़ गए हैं. पुलिस ने जिला वासियों से अपील की है कि वे सतर्क रहें. अंजान लोगों से कोई लेन-देन न करें. बैंक के कागजात, फोन नंबर या ओटीपी शेयर करने से बचें. पुलिस अब उन लोगों की कुंडली खंगाल रही है जो लेन-देन में शामिल थे. आगे की कार्रवाई जारी है.

साइबर फ्रॉड के इस मामले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. मनोज ड्रोलिया जैसे बड़े कारोबारी भी ठगों के शिकार हो गए. फर्जी कंपनियों से निकासी करके 8 करोड़ की हेराफेरी की गई. पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में कई और राज खुल सकते हैं. लोग अब ज्यादा सावधान हो रहे हैं. ऐसे मामलों में पुलिस की सक्रियता से ठगी रोकने में मदद मिलेगी. बगहा में यह पहला बड़ा साइबर फ्रॉड नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी रकम का मामला सबको चौंका रहा है.

पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. गाजियाबाद और पटना से गिरफ्तारी के बाद और भी अपराधी पकड़े जा सकते हैं. प्रभारी एसपी ने कहा कि साइबर थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया. कारोबारी मनोज ड्रोलिया ने समय पर शिकायत करके अच्छा किया. लोग अब ओटीपी और बैंक डिटेल्स शेयर करने से डर रहे हैं. पुलिस की अपील है कि कोई भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें. यह ठगी का नया तरीका है.

ये भी पढ़ें- बहुत ठंड है डीएम अंकल...प्लीज स्कूल बंद कर दो! मोतिहारी में हाड़ कंपकंपाने वाली ठंड

फर्जी कंपनियां बनाकर ठगी करने का यह तरीका बहुत शातिर है. अपराधी वसीम अकरम और शिवम चौहान जैसे लोग कारोबारियों को फंसाते हैं. बगहा जैसे छोटे शहरों में भी साइबर क्राइम पहुंच गया है. पुलिस अब ऐसे गिरोहों पर नजर रख रही है. पिछले महीने का यह मामला पुराना हो गया है, लेकिन अब खुलासा होने से लोग जागरूक हो रहे हैं. आगे पुलिस और भी गिरफ्तारियां कर सकती है. जिला प्रशासन ने सतर्कता अभियान चलाने की बात कही है.

इनपुट- इमरान अजीज

