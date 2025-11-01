Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2983620
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

आखिरी मौके पर चम्पारण में मोंथा का कहर, मर्चा, बासमती और काला नमक समेत लाखों की फसलें बर्बाद

Champaran Cyclonic storm Montha: बिहार में मोथा तूफान का कहर देखने को मिल रहा है. फसल कटने के आखिर मौके पर भारी बारिश की वजह से किसानों को बर्बाद कर दिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:47 AM IST

Trending Photos

चम्पारण में ऐन मौके पर 'मोंथा' की बारिश से लाखों किसान बर्बाद
चम्पारण में ऐन मौके पर 'मोंथा' की बारिश से लाखों किसान बर्बाद

Motha Cyclone: बगांल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बिहार के चम्पारण में भी दिखने लगा है। लिहाजा, पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है, आसमान में बादल छाने के साथ ही झमाझम वर्षा ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. आलम यह है कि तापमान में आयी गिरावट के बाद सुबह-शाम और रात में ठंड का एहसास होने लगा है, क्योंकि बेमौसम इस बरसात के बाद मानो ठंड ने दस्तक दे दिया है. लोगों के बदन पर ऊनी वस्त्र भी दिखने लगे हैं. 

बताया जा रहा है कि पश्चिम चम्पारण जिला के वाल्मीकिनगर, बगहां, रामनगर और गंडक पार दियारा में बीन बरसात बारिश का मौसम बन गया है. वहीं, खरीफ फसलों में धान की खेती किए किसानों को बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि खेतों में लगे तैयार ज्यादातर धान कि फसलें अभी कटी नहीं हैं. जो वर्षा और तूफान में दबकर खराब हो गयी. 

वहीं, किसान धान के तैयार फसल कटनी कर दौनी की तैयारी में थे, उनकी फसल खलीहान में पड़े बारिश कि पानी में भींग कर खराब हो रहे हैं और कुछ किसानों के वाहनों पर लदे धान भी बरसात कि पानी में भींगने से नुकसान हो रहे हैं. ऐसे में प्रकृति के प्रकोप से आहत किसान अब सरकार और प्रशासन से मदद समेत मुआवजा दिलाने कि मांग कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'मोंथा' तूफान ने बदला बिहार का मिजाज, बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से किसानों को नुकसान

बता दें कि चम्पारण धान के कटोरा नाम से विख्यात है, जहां मर्चा, बासमती, काला नमक, सोना मोती, कतरनी, बीटी 52 जैसे प्रमुख धान कि पैदावार हजारों एकड़ खेतों में हर साल बड़े पैमाने पर होती है. मगर, इस बार ऐन मौके पर कुदरत के कहर से किसान बिलबिला गए, यहीं वजह है किसानी पर मौसम की मार झेल रहे किसानों में मायूसी छायी है. जबकि नगदी फसल गन्ना को भी आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. किसान अब कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग से मदद कि गुहार लगा रहे हैं ताकि रबी फसलों कि खेती में सहूलियत मिल सकें.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव पर पड़ा मोंथा तूफान का असर, नहीं उड़ सका CM नीतीश-तेजस्वी का हेलीकॉप्टर

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Montha Cyclonicchamparan newsBihar News

Trending news

bihar chunav 2025
'मेरी हत्या करवाना चाहता है जयचंद', तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी से मांगी सुरक्षा
Bhagalpur News
1500 महिलाओं से 6 करोड़ की ठगी, भागलपुर का आयुष झा बना सबसे बड़ा 'नटवरलाल'!
Mahagathbandhan
दोस्ताना संघर्ष से टूटा महागठबंधन! CPI ने कांग्रेस उम्मीदवार को बताया BJP का एजेंट
bihar chunav 2025
'बिहार आओगे तो उन्हें जान से मार दूंगा...', रविकिशन को मिली जान से मारने की धमकी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी कई जनसभाएं
Vivah Muhurat 2025
Vivah Muhurat 2025: शुरू होने वाला है शादियों का सीजन, जानें कब तक रहेगा शुभ मुहूर्त
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव : जात-पात की राजनीति के केंद्र में सियासी 'हॉट सीट'
Bihar Weather
'मोंथा' तूफान ने बदला बिहार का मिजाज, बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से किसानों को नुकसान
Dularchand Murder Case
Dularchand Murder Case Mokama: दुलारचंद की हत्या पर एक्शन में चुनाव आयोग
bihar chunav 2025
'किस तरह का रोजगार दिलाएंगे? नाचने वाला', तेज प्रताप यादव ने खेसारी पर कसा तंज