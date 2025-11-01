आखिरी मौके पर चम्पारण में मोंथा का कहर, मर्चा, बासमती और काला नमक समेत लाखों की फसलें बर्बाद

Motha Cyclone: बगांल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बिहार के चम्पारण में भी दिखने लगा है। लिहाजा, पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है, आसमान में बादल छाने के साथ ही झमाझम वर्षा ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. आलम यह है कि तापमान में आयी गिरावट के बाद सुबह-शाम और रात में ठंड का एहसास होने लगा है, क्योंकि बेमौसम इस बरसात के बाद मानो ठंड ने दस्तक दे दिया है. लोगों के बदन पर ऊनी वस्त्र भी दिखने लगे हैं.

बताया जा रहा है कि पश्चिम चम्पारण जिला के वाल्मीकिनगर, बगहां, रामनगर और गंडक पार दियारा में बीन बरसात बारिश का मौसम बन गया है. वहीं, खरीफ फसलों में धान की खेती किए किसानों को बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि खेतों में लगे तैयार ज्यादातर धान कि फसलें अभी कटी नहीं हैं. जो वर्षा और तूफान में दबकर खराब हो गयी.

वहीं, किसान धान के तैयार फसल कटनी कर दौनी की तैयारी में थे, उनकी फसल खलीहान में पड़े बारिश कि पानी में भींग कर खराब हो रहे हैं और कुछ किसानों के वाहनों पर लदे धान भी बरसात कि पानी में भींगने से नुकसान हो रहे हैं. ऐसे में प्रकृति के प्रकोप से आहत किसान अब सरकार और प्रशासन से मदद समेत मुआवजा दिलाने कि मांग कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'मोंथा' तूफान ने बदला बिहार का मिजाज, बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से किसानों को नुकसान

बता दें कि चम्पारण धान के कटोरा नाम से विख्यात है, जहां मर्चा, बासमती, काला नमक, सोना मोती, कतरनी, बीटी 52 जैसे प्रमुख धान कि पैदावार हजारों एकड़ खेतों में हर साल बड़े पैमाने पर होती है. मगर, इस बार ऐन मौके पर कुदरत के कहर से किसान बिलबिला गए, यहीं वजह है किसानी पर मौसम की मार झेल रहे किसानों में मायूसी छायी है. जबकि नगदी फसल गन्ना को भी आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. किसान अब कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग से मदद कि गुहार लगा रहे हैं ताकि रबी फसलों कि खेती में सहूलियत मिल सकें.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव पर पड़ा मोंथा तूफान का असर, नहीं उड़ सका CM नीतीश-तेजस्वी का हेलीकॉप्टर

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!