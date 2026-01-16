रोजमर्रा की राह बनी मौत की वजह, बगहा में सड़क हादसे ने छीन लिया प्रधान शिक्षक का जीवन

Bagaha News: बिहार के बगहा में एक दुखद सड़क हादसे में प्रधान शिक्षक जयप्रकाश पंडित की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना गोवर्धना थाना क्षेत्र के डुमरी सैनीक सड़क की है. जयप्रकाश पंडित रोज की तरह साइकिल से दूध लेने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी. जोरदार टक्कर के कारण शिक्षक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे का पूरा विवरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा इतना गंभीर था कि प्रधान शिक्षक को बचाना संभव नहीं हो पाया. जयप्रकाश पंडित रामनगर प्रखंड के सिंगाही विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित शिक्षक के रूप में जाने जाते थे. उनके असामयिक निधन से न केवल उनके परिवार को गहरा दुख हुआ, बल्कि शिक्षा जगत भी स्तब्ध है.

ये भी पढ़ें: असामाजिक तत्वों ने कानून-व्यवस्था को दी चुनौती, धू-धू कर जलीं दो दुकानें

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस कार्रवाई और वाहन जब्त

हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. गोवर्धना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोलेरो को जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए SDH बगहा भेजा गया है. पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा प्रशासन ने दिया है.

परिजन और क्षेत्र में शोक

हादसे की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया. पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस-प्रशासन ने दोषी चालक की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है. जयप्रकाश पंडित की याद में गांव और शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया जा रहा है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज