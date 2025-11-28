दारोगा के घर पर चल रहा था आर्केस्ट्रा, पिस्टल लहराते हुए नाच रही थी डांसर, फिर तो...

Bettiah Latest News: बेतिया में आर्केस्टा प्रोग्राम में मंच पर बार बालाएं पिस्टल के साथ साथ डांस करती नजर आयी. स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और पुलिस ने कार्रवाई की मांग की.
Bettiah News: पश्चिमी चंपारण के बेतिया में एक दारोगा के घर आर्केस्टा प्रोग्राम चल रहा था. इस प्रोग्राम में मंच पर बार बालाएं पिस्टल के साथ साथ डांस करती नजर आयी. जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई की बात कह रही है. साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
बताया जा रहा है कि बेतिया में एक डांसर का पिस्टल के साथ डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है. वह हाथ में पिस्टल लहराते हुए डांस कर रही है, फिर दो पक्षों में पथराव भी हुआ है. पिस्टल के साथ डांसर और युवकों के डांस का आसपास के लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से दो पक्षों में पथराव भी हो गया.
घटना मुफस्सिल थाना अंतर्गत विशंभरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 का है. बताया जा रहा है कि दारोगा सहनी के घर छठीहार का कार्यक्रम का आयोजन था. इस आयोजन में बार बाला पिस्टल के साथ डांस कर रही है. एक युवक भी उसके साथ डांस कर रहा है. जिसका विरोध आसपास के लोगों ने किया. वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है.
पुलिस के तमाम सख्ती के बाद शादी विवाह अन्य आयोजन में हथियार लहराना नही रुक रहा है. अब ऐसी घटना पर स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए हैं. घटना दो दिन पहले की बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. वहीं, स्थानीय लोग पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे है.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी
