वो तड़पता रहा...वन विभाग रेस्क्यू करता रहा, बचाने गए, मगर जान चली गई! रुला देगी बगहा की ये घटना

Paschim Champaran News: बगहा के गंडक नदी में बहकर आए बारहसिंगा की रेस्क्यू में देरी के कारण मौत हो गई. घटना वाल्मीकि नगर बराज के गेट नंबर 5 की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.    

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 28, 2025, 02:29 PM IST

Trending Photos

Paschim Champaran News: बगहा के गंडक नदी में बहकर आए बारहसिंगा की रेस्क्यू में देरी होने के कारण मौत हो गईं. घटना इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकिनगर गंडक बराज के गेट नंबर 5 की है. रेस्क्यू करने में हुई देरी के कारण जीवित बारहसिंगा की नदी के पानी में तड़प कर मौत हो गईं, जिससे संसाधन विहीन वन विभाग की टीम और उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. 

बचाने की कोशिश नाकामयाब

बताया जा रहा है कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज पर कंट्रोलरूम से सटे मुख्य त्रिहुत नहर के 5 नंबर गेट में विशाल बारहसिंगा फंसा था. करीब 2 घंटे तक हिरण नदी के तेज बहाव वाले पानी में गंडक बराज के आसपास चक्कर लगाते रहा. SSB जवानों ने मोटर बोट के जरिए हिरण को बचाने की कोशिश की, लेकिन वन कर्मियों के मौके पर देरी से पहुंचने और खाली हाथ होने के कारण समय रहते बारहसिंगा को नहीं बचाया जा सका है. 

यह भी पढ़ें: UNESCO की सूची में शामिल होगी छठ पूजा, 'मन की बात' में बोले पीएम मोदी

नदी से बाहर निकाला गया शव

जब तक हिरण का रेस्क्यू किया जाता तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी. शव नदी से बाहर निकालकर वन विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी है. बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से भटक कर बारहसिंगा प्रजाति का हिरण गंडक नदी के तेज बहाव में फंस कर बराज के समीप फाटक पर पहुंच गया था, लेकिन रेस्क्यू में हुई देरी के कारण उसे नहीं बचाया जा सका. 

