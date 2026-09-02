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राजनीतिक रंजिश में दहला बगहा! उपमुखिया और वार्ड सदस्य पति को गोली मारी, पुलिस ने पूर्व मुखिया को दबोचा

Bagaha News: बगहा में उपमुखिया समेत वार्ड सदस्य को सरेआम गोली मार दी गई. गोली लगने से दोनों घायल हो गए. जख्मी हालत में भैरोगंज पंचायत के उपमुखिया और वार्ड सदस्य के पति को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByShailendra
Published: Sep 02, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:10 PM IST
राजनीतिक रंजिश में दहला बगहा! उपमुखिया और वार्ड सदस्य पति को गोली मारी, पुलिस ने पूर्व मुखिया को दबोचा
Image Credit: बगहा में उप मुखिया समेत वार्ड सदस्य को सरेआम मारी गोली (Photo- वीडियो ग्रैब)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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