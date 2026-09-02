/राजनीतिक रंजिश में दहला बगहा! उपमुखिया और वार्ड सदस्य पति को गोली मारी, पुलिस ने पूर्व मुखिया को दबोचा

इस सम्बन्ध में एसडीपीओ बगहा निहार भूषण ने बताया कि घायलों की पहचान कपरधिक्का वार्ड संख्या 9 निवासी 40 वर्षीय अशोक दास, पिता चंद्रिका दास और लक्ष्मीपुर वार्ड संख्या 6 निवासी 38 वर्षीय राधेश्याम राम, पिता रामेश्वर राम के रूप में हुई है. शुरूआती जानकारी के मुताबिक, घटना के पीछे पुरानी रंजिश को लेकर विवाद बताया जा रहा है. हालांकि, गोलीबारी के वास्तविक कारणों और इसमें शामिल अपराधियों की पहचान को लेकर पुलिस जांच कर रही है. वहीं पूर्व मुखिया मुन्ना दास समेत दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रहीं है.