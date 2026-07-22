/नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में अब मिलेगा डायलिसिस, सीएम सम्राट चौधरी ने किया 3-बेड यूनिट का उद्घाटन

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 22 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को नरकटियागंज को एक बड़ी सौगात दी है. नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में 3 बेड वाले अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट का औपचारिक शुभारंभ किया गया. बेतिया के जिलाधिकारी (DM) तरनजोत सिंह ने फीता काटकर इस केंद्र का उद्घाटन किया.
अब दूसरे शहरों के चक्कर और भारी खर्च से मुक्ति
अनुमंडलीय अस्पताल पर नरकटियागंज के अलावा सिकटा, गौनाहा, मैनाटाड़ और लौरिया जैसे दूर-दराज इलाकों की लाखों की आबादी निर्भर है. अबतक यहां के किडनी मरीजों को नियमित डायलिसिस के लिए बिहार के अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था. क्षेत्र के मरीजों को बेतिया या अब दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा. इस अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाएगा.
नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल पर लाखों की आबादी निर्भर है. अस्पताल में डायलिसिस सुविधा बहाल होने से किडनी मरीजों के परिजनों ने राहत की सांस ली है. आज डायलिसिस सुविधा बहाल होने पर आधा दर्जन मरीजों का इसका लाभ मिला है. नूरजहां खातून, योगेंद्र मालाह समेत कई का इलाज हुआ है.
बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया. साथ ही तीन बेड का डायलिसिस यूनिट का भी निरीक्षण किया. इस दौरान मरीजों से बात की और चिकित्सकों को मरीजों का अच्छे से इलाज करने का दिशा निर्देश दिया.
डीएम तरनजोत सिंह ने कहा कि बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यभर में स्वास्थ क्षेत्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है. नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल को तीन बेड का डायलिसिस यूनिट का आज शुभारंभ हुआ है. अब किडनी मरीजों को दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा.