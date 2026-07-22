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नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में अब मिलेगा डायलिसिस, सीएम सम्राट चौधरी ने किया 3-बेड यूनिट का उद्घाटन

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल को बड़ी सौगात दी. सीएम ने बुधवार को बिहार के स्वास्थ क्षेत्र में कई योजनाओं का शुभारंभ किया. नरकटियागंज में किडनी मरीजों के लिए अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ हुआ है.

Edited ByShailendra
Published: Jul 22, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:30 PM IST
नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में अब मिलेगा डायलिसिस, सीएम सम्राट चौधरी ने किया 3-बेड यूनिट का उद्घाटन
Image Credit: (Z News) बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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