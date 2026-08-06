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भारत-नेपाल सीमा पर फिर बढ़ा तनाव: सुस्ता में निर्माण कार्य रोकने गई SSB जवानों पर हमला, 200 अज्ञात पर FIR

भारत-नेपाल सीमा पर एक बार फिर से विवाद गहरा गया है. बीते 2 अगस्त को विवादित क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य होने की सूचना मिली. सूचना मिलने पर एसएसबी की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और दोनों देशों के बीच पूर्व से लागू यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का हवाला देते हुए निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां बवाल मच गया.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 06, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:27 PM IST
भारत-नेपाल सीमा पर फिर बढ़ा तनाव: सुस्ता में निर्माण कार्य रोकने गई SSB जवानों पर हमला, 200 अज्ञात पर FIR
Image Credit: सुस्ता में निर्माण कार्य रोकने गई SSB जवानों पर हमला, 200 अज्ञात पर FIR (जी मीडिया)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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