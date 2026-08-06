/भारत-नेपाल सीमा पर फिर बढ़ा तनाव: सुस्ता में निर्माण कार्य रोकने गई SSB जवानों पर हमला, 200 अज्ञात पर FIR

एसएसबी ने की कानूनी कार्रवाई की मांग

वाल्मीकिनगर थाने में दी गई अपनी शिकायत में एसएसबी ने कहा है कि सीमा विवाद से जुड़े इस क्षेत्र में पहले से यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश हैं. इसके बावजूद निर्माण कार्य और विरोध प्रदर्शन से सीमा क्षेत्र की शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. इसी आधार पर एसएसबी ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में वाल्मीकिनगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सुस्ता सीमा विवाद को लेकर एसएसबी से प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है. फिलहाल सीमा क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या तनाव की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो.