Bagaha News: विवाद सुलझाने गई डायल 112 पुलिस पर पिटाई का आरोप, आक्रोशित ग्रामीणों ने डेढ़ घंटे तक बनाया बंधक

Bagaha News: बगहा के रामनगर में दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गईं डायल 112 पुलिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोप लगाया और डेढ़ घंटे तक रोके रखा. मामले की गंभीरता को देखते हुए रामनगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार और एसडीपीओ रागिनी कुमारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:29 PM IST

Bagaha News: खबर बगहा से है, जहां रामनगर में दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गईं डायल 112 पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पिटाई के आरोप लगाकर करीब डेढ़ घंटे तक पुलिस को रोके रखा. लिहाजा सूचना पर पहुंची रामनगर SDPO रागिनी कुमारी ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया. दरअसल, रामनगर थाना क्षेत्र के सिंगड़ी मुंडीला गांव में घरेलू विवाद की सूचना पर पहुंची 112 पुलिस के बाद बवाल हुआ और ग्रामीणों ने एक शख्स की पुलिस द्वारा बुरी तरह पिटाई के आरोप लगाकर काफी देर तक विरोध जताया.

पुलिस पर युवक को पीटने का आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, करीब 20 वर्षीय युवक को पुलिस पर पीटने का आरोप लगा है. युवक की हालत गंभीर है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है. घटना के बाद गांव में तनाव पूर्ण स्थिति बन गईं. ग्रामीणों का आरोप है कि घरेलू विवाद की सूचना पर पहुंची 112 पुलिस टीम ने पूछताछ के दौरान मारपीट और हाथापाई शुरू कर दिया, जिससे मामला और बिगड़ गया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान गांव के ही कुंदन कुमार (20 वर्ष), पिता प्रहलाद प्रसाद, गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घायल कुंदन को तत्काल इलाज के लिए रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की कथित पिटाई से युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है.

घटना से नाराज ग्रामीणों ने डायल 112 की टीम में शामिल एसआई संजय भगत और चालक विवेक कुमार को काफी देर रोक लिया. ग्रामीण इस बात ठन गये थे कि जब तक घायल युवक पूरी तरह ठीक होकर गांव वापस नहीं आ जाता, तब तक वे पुलिसकर्मियों को नहीं छोड़ेंगे. इस घटना के बाद गांव में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे स्थिति और तनाव पूर्ण हो गई. लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए रामनगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार और एसडीपीओ रागिनी कुमारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. दोनों अधिकारी ग्रामीणों को समझाने-बुझाने और स्थिति को शांत करने में जुटे रहे. 

फिलहाल गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गईं और प्रशासन के आलाधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं, बगहा एसपी रामानंद कौशल ने बताया कि रामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में लड़का और लड़की के विवाद के एक मामले में पुलिस पहुंची हुई थी, जिसमें पुलिस को रोके जाने की खबर मिली. लिहाजा सूचना के बाद रामनगर SDPO रागिनी कुमारी वहां पहुंचकर मामले को शांत कराया है. आगे पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. घटना की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

