बगहा कांग्रेस प्रत्याशी जयेश सिंह घिरे, VIP नेता मुकेश सहनी के कार्यक्रम की गलत जानकारी देने पर RO का नोटिस

Bagaha News: बगहा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जयेश सिंह को आरओ ने नोटिस जारी किया है. दरअसल, VIP नेता मुकेश सहनी के कार्यक्रम की जिला प्रशासन कों नहीं जानकारी दी गई थी. इस मामले में जिल प्रशासन ने सफाई मांगी है.  

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 07, 2025, 02:58 PM IST

मुकेश सहनी (File Photo)
Bihar Chunav 2025: बगहा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी (RO) गौरव कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी जयेश सिंह को जिला प्रशासन पर गलत और भ्रामक आरोप लगाने के आरोप में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. यह कार्रवाई गुरुवार को बिमल बाबू मैदान में हुए एक कार्यक्रम के बाद की गई. कांग्रेस प्रत्याशी जयेश सिंह ने सार्वजनिक रूप से और सोशल मीडिया पर यह ड्रामा किया था कि उन्हें जनसभा के लिए अनुमति नहीं मिली है.

क्या है पूरा मामला जानिए
बगहा से कांग्रेस प्रत्याशी जयेश सिंह की तरफ से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के कार्यक्रम के लिए जनसभा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन आवेदन में अखिलेश सिंह के लिए जनसभा की अनुमति का जिक्र किया गया था. जिला प्रशासन के अनुसार, वीआईपी (VIP) नेता मुकेश सहनी के कार्यक्रम के संबंध में प्रशासन को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे प्रशासन पर गलत आरोप लगाने की स्थिति बनी.

क्यों दिया गया नोटिस
निर्वाचन अधिकारी ने सोशल साइट्स और मीडिया में गलत बयानबाजी करने के आरोप में जयेश सिंह को नोटिस थमाया है. इन बयानों में यह दर्शाया गया था कि प्रशासन की तरफ से जानबूझकर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई.

कांग्रेस प्रत्याशी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा
बता दें कि आरओ ने गौरव कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी जयेश सिंह से इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द लिखित स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ निर्वाचन नियमों के तहत कार्रवाई की जाए. अब इस मामले की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है.

bihar chunav 2025

