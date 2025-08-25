Bettiah News: कार्यालय में ही एक लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे जिला मत्स्य पदाधिकारी, विजिलेंस की टीम ने धर दबोचा

Bettiah News: पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जिला मत्स्य पदाधिकारी को पटना की विजिलेंस टीम ने एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंग हाथ धर दबोचा. जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन कुमार अपने कार्यालय में ही बेखौफ अंदाज में एक लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे. पखनाहा के मुराद अनवर रिश्वत दे रहे थे. इस बीच वहां विजिलेंस की टीम पहुंच गई और जिला मत्स्य पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया.

बताया जा रहा है कि 25 लाख की योजना में मुराद अनवर को 10 लाख रुपये का अनुदान मिला था. इस अनुदान को देने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी ने 10 प्रतिशत रिश्वत की मांग की थी. मुराद अनवर ने इसकी जानकारी पटना विजिलेंस टीम को दी थी. इसके बाद विजिलेंस विभाग की टीम ने जाल बिछाया और सोमवार को जैसे ही मुराद अनवर एक लाख रुपये रिश्वत लेकर मत्स्य कार्यालय पहुंचे और जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन कुमार ने उसे लिया, विजिलेंस विभाग की टीम ने पीयूष रंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

विजिलेंस डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि एक लाख रुपये नकद रिश्वत लेते जिला मत्स्य पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. वह अनुदान के 10 लाख रुपये में से 10 प्रतिशत घुस ले रहे थे. रिश्वत देने वाले मुराद अनवर ने बताया कि 10 लाख रुपये अनुदान में से 10 प्रतिशत की मांग जिला मत्स्य पदाधिकारी ने की थी. इसकी जानकारी विजिलेंस विभाग को हमने दी थी. आज उन्हें रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया है.

