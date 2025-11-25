Advertisement
डीएम की चेतावनी के बाद 5 चीनी मिलों में हड़कंप, जानें क्या है मामला

West Champaran News: बगहा चीनी मिल, रामनगर चीनी मिल, नरकटियागंज चीनी मिल, लौरिया चीनी मिल और मझौलिया चीनी मिल है. पेराई सत्र शुरू होने पर डीएम ने सभी ईख पदाधिकारी चीनी मिल प्रबंधक किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सख्त दिशा निर्देश जारी किए है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:46 PM IST

West Champaran: बेतिया में गन्ना पेराई सत्र शुरू होते ही डीएम धर्मेंद्र कुमार ने सभी चीनी मिलों को सख्त चेतावनी दिया. गन्ना किसानों के हित के प्रति जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. मनमानी करने वाले चीनी मिल प्रबंधकों की खैर नहीं है. पश्चिम चंपारण में पांच चीनी मिलों को डीएम धर्मेंद्र कुमार ने सख्त निर्देश दिया है. डीएम धर्मेंद्र कुमार ने सभी चीनी मिलों को यह सख्त चेतावनी दिया है कि गन्ना तौल में एक किलो भी कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो चीनी मिल पर प्राथमिक की दर्ज की जाएगी. 

उन्होंने कहा कि चीनी मिल आरक्षित क्षेत्र के बाहर यूपी से गन्ना क्रय नहीं कर सकते हैं. इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी. गन्ना क्रय में बिचौलियों की हस्तक्षेप पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी. 

बता दें पश्चिम चंपारण में पांच चीनी मिल है. बगहा चीनी मिल, रामनगर चीनी मिल, नरकटियागंज चीनी मिल, लौरिया चीनी मिल और मझौलिया चीनी मिल है. पेराई सत्र शुरू होने पर डीएम ने सभी ईख पदाधिकारी चीनी मिल प्रबंधक किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सख्त दिशा निर्देश जारी किए है. बगहा चीनी मिल नरकटियागंज चीनी मिल और रामनगर चीनी मिल को विशेषकर सख्त दिशा निर्देश दिया गया है.

दरअसल, बगहा चीनी मिल पर यूपी से गन्ना खरीदने हर साल आरोप लगते है, जिससे आरक्षित किसानों को समय से पर्ची नहीं मिल पाता है. किसानों का प्रतिनिधि मंडल डीएम धर्मेंद्र कुमार से मुलाकात कर चीनी मिलों के प्रबंधकों पर आरोप लगाया है जिसके बाद डीएम धर्मेंद्र कुमार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए है. 

बगहा एसडीएम और नरकटियागंज एसडीएम को चीनी मिलों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए है. गन्ने की पोचिंग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा. चीनी मिल में घटतौली बर्दाश्त नही किया जाएगा. इसके लिए सभी क्रय केंद्रों का निगरानी किया जाएगा. चीनी मिल के अंदर के काटा से लेकर क्रय केंद्र के कांटा की जांच समय समय पर की जायेगी. 

यह भी पढ़ें: नरकटियागंज चीनी मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ, भुगतान की सूचना मोबाइल पर दी जाएगी

किसानों के प्रति जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. किसानों को समय से भुगतान हो गन्ने में घटतौली ना हो समय से पर्ची का वितरण हो इसके लेकर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने दिशा निर्देश जारी किए है. किसानों से डीएम ने अपील किया है कि मिश्रित प्रभेद का गन्ना आपूर्ति न करे इससे गुणवक्ता प्रभावित होती है.

यह भी पढ़ें: मझौलिया चीनी मिल में शुरू हो गया गन्ना पेराई सत्र, 60 लाख क्विंटल का लक्ष्य

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

