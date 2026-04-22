DM तरणजोत सिंह का कड़ा एक्शन: बगहा और रामनगर को अतिक्रमण मुक्त करने का मिशन शुरू, चप्पे-चप्पे से हटा अवैध कब्जा

Bihar News: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा और रामनगर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की है. शहर की मुख्य सड़कों और सर्विस रोड पर अवैध रूप से लगी दुकानों और ठेला और फुटपाथी अतिक्रमण को जेसीबी मशीन के जरिए हटाया गया. इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है. साथ ही प्रशासन ने प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग पर भी सख्ती दिखाते हुए ऐसे दुकानदारों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

दरअसल, बिहार सरकार के नए प्रशासनिक निर्देश के बाद बगहा और रामनगर नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी गई है. जिला पदाधिकारी बेतिया तरणजोत सिंह के निर्देश पर नगर परिषद प्रशासन ने पुलिस बल के सहयोग से प्रमुख इलाकों में अभियान चलाया. बगहा बाजार के अनुमंडलीय अस्पताल चौराहा, डीएम एकेडमी चौक, चित्रांगदा सिनेमा चौक सहित रामनगर थाना रोड से भगत सिंह चौक होते हुए हिन्द सिनेमा चौक तक सर्विस रोड पर फैले अतिक्रमण को हटाया गया.

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बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से फुटपाथी दुकानदारों द्वारा सड़क घेर लेने के कारण जाम की गंभीर समस्या बनी रहती थी. खासकर स्टेशन रोड, मीना बाजार और सेमरा-बगहा रोड पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर सैकड़ों दुकानदारों ने यातायात को बाधित कर रखा था, जिससे आम लोगों और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. इसी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है.

इस संबंध में रामनगर नगर पालिका परिषद के ईओ मुकेश कुमार और बगहा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सरोज कुमार बैठा ने बताया कि पहले कई बार अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रचार-प्रसार और नोटिस दिए गए थे, लेकिन पालन नहीं होने पर यह कार्रवाई करनी पड़ी. अभियान के दौरान दर्जनों ठेले और अवैध दुकानें हटाई गईं, जबकि कुछ को जब्त भी किया गया. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर दुकानों को सील कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज