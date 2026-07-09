/पश्चिम चंपारण के DM तरनजोत सिंह संधू ने मीडिया पर लगाया सेंसरशिप, बिना बात के पत्रकारों को भेज दिया नोटिस

1. डीपीआरओ कार्यालय और डीएम यह बताए कि घटना की सूचना मिलने पर पत्रकार वहां जाए कि नहीं जाए?

2. जब किसी मीडिया हाउस ने खबर चलाया ही नहीं, तो संबंधित अधिकारी का निजता कैसे हनन हुआ? क्यों नोटिस जारी हुआ?

3. सरकारी वाहन का वीडियो किसी ने नहीं बनाया, अगर बनाया भी, तो खबर नहीं चलाया फिर नोटिस क्यों जारी हुआ?

4. सरकारी आवास पर पत्रकार पहुंचे, तो क्या अपराध कर दिए?

5. क्या बेतिया डीएम ने जिला में मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दिया है?