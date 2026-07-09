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पश्चिम चंपारण के DM तरनजोत सिंह संधू ने मीडिया पर लगाया सेंसरशिप, बिना बात के पत्रकारों को भेज दिया नोटिस

West Champaran: बेतिया जिला प्रशासन ने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया है. बेतिया जन संपर्क कार्यालय ने 9 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को नोटिस जारी किया है, जिससे पत्रकारों में जिला प्रशासन के इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश है. जिला प्रशासन ने कई पत्रकारों को नोटिस जारी किया है और दो दिन में जबाव देने को कहा है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jul 09, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:18 PM IST
पश्चिम चंपारण के DM तरनजोत सिंह संधू ने मीडिया पर लगाया सेंसरशिप, बिना बात के पत्रकारों को भेज दिया नोटिस
Image Credit: पश्चिम चंपारण के DM तरनजोत सिंह संधूSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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