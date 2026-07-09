/पश्चिम चंपारण के DM तरनजोत सिंह संधू ने मीडिया पर लगाया सेंसरशिप, बिना बात के पत्रकारों को भेज दिया नोटिस

राज्य चुनें
बेतिया जिला प्रशासन के एक हालिया एक्शन ने मीडिया जगत में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. जिला जनसंपर्क कार्यालय (DPRO) की ओर से 9 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को कारण बताओ यानी शो-कॉज नोटिस जारी किया. इसके बाद प्रशासन पर मीडिया की आवाज दबाने और संसारशिप लगाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं. प्रशासन ने कई पत्रकारों को नोटिस थमाते हुए दो दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है.
दरअसल, 7 जुलाई, 2026 को को पत्रकारों को सूचना मिली थी कि बेतिया प्रभारी सीओ के यहां निगरानी की रेड पड़ी है, कई मीडिया हाउस के पत्रकार सीओ के सरकारी आवास पर पहुंचे और खबर की सत्यता की जांच की. जांच में यह पुष्टि हुई कि सूचना भ्रामक थी सभी पत्रकार वापस चले गए जितने मीडिया संस्थानों पर नोटिस जारी हुआ है किसी मीडिया संस्थान ने खबर नहीं चलाया है, किसी ने ब्रेकिंग तक नहीं चलाया उसके बावजूद जिला प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी किया है.
नोटिस में यह आरोप लगाया गया है कि मीडिया कर्मियों ने सरकारी आवास पहुंचकर जमावड़ा लगाया, सरकारी गाड़ी का वीडियो बनाया, जिससे संबंधित अधिकारी के गरिमा और निजता पर गंभीर असर पड़ा है.
बता दें कि ये कोई जिला में पहली घटना नहीं है. 17 जून को जीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की ओर से तीन पत्रकारों को पीटा गया था, जिस पर जिला के पत्रकारों ने डीएम तरनजोत सिंह से मिलकर दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आज तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
वहीं, अब बेतिया डीएम तरनजोत सिंह और डीपीआरओ कार्यालय को बताना होगा कि पत्रकारों कब? कहां? और कैसे पत्रकारिता करनी है?
1. डीपीआरओ कार्यालय और डीएम यह बताए कि घटना की सूचना मिलने पर पत्रकार वहां जाए कि नहीं जाए?
2. जब किसी मीडिया हाउस ने खबर चलाया ही नहीं, तो संबंधित अधिकारी का निजता कैसे हनन हुआ? क्यों नोटिस जारी हुआ?
3. सरकारी वाहन का वीडियो किसी ने नहीं बनाया, अगर बनाया भी, तो खबर नहीं चलाया फिर नोटिस क्यों जारी हुआ?
4. सरकारी आवास पर पत्रकार पहुंचे, तो क्या अपराध कर दिए?
5. क्या बेतिया डीएम ने जिला में मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दिया है?