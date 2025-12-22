Advertisement
बेतिया GMCH में डॉक्टरों की गुंडागर्दी, खाने के विवाद में जीविका दीदियों को बेरहमी से पीटा

बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल में सोमवार को खाने के ऑर्डर को लेकर जूनियर डॉक्टरों और जीविका दीदियों के बीच भीषण मारपीट हुई. विवाद दही और ऑमलेट के ऑर्डर को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद दर्जनों डॉक्टरों ने रसोई में घुसकर महिलाओं को पीटा और उनके मंगलसूत्र तोड़ दिए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:57 PM IST

बेतिया GMCH में डॉक्टरों का तांडव
बिहार के बेतिया स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (GMCH) एक बार फिर जूनियर डॉक्टरों की दबंगई के कारण अखाड़ा बन गया. सोमवार को अस्पताल परिसर में संचालित 'दीदी की रसोई' में खाने के ऑर्डर को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने करीब आधा दर्जन जीविका दीदियों और रसोई कर्मियों की बेरहमी से पिटाई कर दी.

घटना की शुरुआत उस समय हुई जब कुछ इंटरन और जूनियर डॉक्टर 'दीदी की रसोई' में भोजन करने पहुंचे. उन्होंने दही और ऑमलेट का ऑर्डर दिया. जब स्टाफ ने ऑर्डर तैयार कर लिया, तो डॉक्टरों ने दही लेने से मना कर दिया. इस पर जब रसोई कर्मी ने विरोध किया और सभी चीजें एक साथ ऑर्डर करने की बात कही, तो डॉक्टर भड़क गए और गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि डॉक्टरों ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित महिलाओं के अनुसार, करीब 50 से 60 की संख्या में जूनियर डॉक्टर रसोई के भीतर घुस आए और वहां मौजूद महिलाओं पर हमला बोल दिया. जीविका दीदियों का आरोप है कि डॉक्टरों ने न केवल उन्हें लात-घूंसों से पीटा, बल्कि उनके गहने और मंगलसूत्र तक छीन लिए या तोड़ दिए. इस हमले में आधा दर्जन से अधिक जीविका दीदियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए उसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप क्यों हैं राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन? :मंत्री चंद्रवंशी

इस हिंसक घटना के विरोध में आक्रोशित जीविका दीदियों ने 'दीदी की रसोई' को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है, जिससे मरीजों के भोजन की व्यवस्था ठप हो गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए बेतिया के जिलाधिकारी (डीएम) तरनजोत सिंह ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है और पूरे मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान कर उन पर कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जीएमसीएच में डॉक्टरों की इस तरह की दबंगई पहले भी कई बार चर्चा में रही है, जिससे आम जनता और कर्मचारियों में भारी रोष है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

