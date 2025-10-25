Advertisement
डॉक्टरों की गुंडागर्दी! बेतिया GMCH में मरीज की मौत पर बवाल, डॉक्टरों ने शव को बनाया बंधक

West Champaran News: बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का अमानवीय चेहरा सामने आया है. शुक्रवार देर रात लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और कर्मियों ने न केवल मृतक के परिजनों के साथ मारपीट की, बल्कि शव को भी बंधक बना लिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:09 PM IST

West Champaran: बेतिया के जीएमसीएच के डॉक्टरों की गुंडागर्दी सामने आई है. शुक्रवार की रात से शव को बंधक बना डॉक्टरों ने अपने कब्जे में कर लिया. देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर शव को बंधक बना अपने कब्जे में कर लिए. मृतकों के परिजनों के साथ मारपीट कर अस्पताल से भागा दिया. अस्पताल में बवाल होने पर एसएसबी और नगर थाना ने स्थिति को नियंत्रण में किया है. जूनियर डॉक्टरों ने आमलोगों की भी पिटाई की है. 

दरअसल, शुक्रवार की रात बानू छपरा निवासी रंजय तिवारी को उनके परिजन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसे तीन इंजेक्शन दिया गया... फिर मरीज की हालत बिगड़ने लगी परिजन फिर डॉक्टर को खोजने लगे. मगर, पूरे अस्पताल से डॉक्टर नदारद हो गए थे. मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो गई. शनिवार सुबह में जब डॉक्टर पहुंचे तो मृतक के परिजनों से विवाद हो गया. फिर क्या बाद से पूरे डॉक्टर और कर्मियों ने मृतक के परिजनों की जमकर पिटाई कर दिया.

मृतक के परिजन शव छोड़ अस्पताल से भागने में ही भलाई समझी. डॉक्टरों की पिटाई में मृतक की पत्नी तनुश्री बहन छोटी कुमारी घायल है, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. वहीं, मृतक थाना में शव दिलाने की गुहार लगा रहे है. दूसरी तरफ जीएमसीएच के कर्मी और डॉक्टर शव को कब्जे ले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि परिजनों की तरफ से हाथापाई की गई है और एक नर्स के साथ दुर्व्यवहार हुआ है. 

बता दें आए दिन जीएमसीएच में बवाल हो रहा है. डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है. जीएमसीएच के डॉक्टरों लापरवाही और उनकी गुंडागर्दी आम बात हो गई है, लेकिन इसके बावजूद इन डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है. हद तो तब हो गई है जब डॉक्टर और कर्मी ही शव को बंधक बना लिए और परिजनों को नहीं दे रहे.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

