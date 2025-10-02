Samastipur News: थाने में शराबी ने जमकर काटा हंगामा, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला करने का आरोप

Samastipur News: समस्तीपुर जिले में एक शराबी पर घटहो थाने में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है. आरोपी को घटहो थाने की पुलिस मेडिकल के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल लाया गया, तो शराबी ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए. इस दौरान उसके द्वारा शराबबंदी को लेकर सरकार पर खूब हमला किया.

शराबी ने पुलिस पर लगाया आरोप

शराबी ने हंगमा करते हुए कहा कि अगर आम आदमी के द्वारा शराब पी लिया जाता है, तो उसे थाने में बंद कर दिया जाता है, यहीं तो सुशासन की सरकार है. हम लोग रावण देखने के लिए जा रहे थे, इस दौरान शराब पिए हुए थे, लेकिन पुलिस ने पुलिस टीम पर हमले के आरोप में मुझे गिरफ्तार कर लिया. सबसे पहले पुलिस ने गाड़ी से निकालकर हम लोगों के साथ मारपीट किया, फिर पकड़कर थाने में बंद कर दिया. हम चार लोग थे, जिसमें तीन को छोड़ दिया गया. इस दौरान पुलिस ने मारपीट कर जख्मी कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Bihar: CM नीतीश ने दी बड़ी सौगात, प्रदेश के 534 प्रखंडों में बनेंगे सब्जी केंद्र

आरोपी ने थाने में की तोड़फोड़

बता दें कि शराबी युवक की पहचान घटहो थाना क्षेत्र के मूसेपुर निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई है. मेडिकल कराने के लिए आई पुलिस टीम के एसआई हरेंद्र साह का कहना है कि शराब पीने के आरोप में राहुल कुमार की गिरफ्तारी की गई है. आरोपी ने थाने में तोड़फोड़ और हंगामा किया है, इसके साथ तीन ओर लोग थे. शराबी ने पुलिस पर हमला किया, इस दौरान दो सिपाही चोटिल हुए हैं.