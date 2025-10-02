Advertisement
Samastipur News: थाने में शराबी ने जमकर काटा हंगामा, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला करने का आरोप

Samastipur News: समस्तीपुर के घटहो थाने में शराबी युवक ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया. साथ ही, उसपर पुलिस के साथ मारपीट करने का भी आरोप है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:38 PM IST

Samastipur News
Samastipur News

Samastipur News: समस्तीपुर जिले में एक शराबी पर घटहो थाने में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है. आरोपी को घटहो थाने की पुलिस मेडिकल के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल लाया गया, तो शराबी ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए. इस दौरान उसके द्वारा शराबबंदी को लेकर सरकार पर खूब हमला किया.

शराबी ने पुलिस पर लगाया आरोप

शराबी ने हंगमा करते हुए कहा कि अगर आम आदमी के द्वारा शराब पी लिया जाता है, तो उसे थाने में बंद कर दिया जाता है, यहीं तो सुशासन की सरकार है. हम लोग रावण देखने के लिए जा रहे थे, इस दौरान शराब पिए हुए थे, लेकिन पुलिस ने पुलिस टीम पर हमले के आरोप में मुझे गिरफ्तार कर लिया. सबसे पहले पुलिस ने गाड़ी से निकालकर हम लोगों के साथ मारपीट किया, फिर पकड़कर थाने में बंद कर दिया. हम चार लोग थे, जिसमें तीन को छोड़ दिया गया. इस दौरान पुलिस ने मारपीट कर जख्मी कर दिया है.

आरोपी ने थाने में की तोड़फोड़ 

बता दें कि शराबी युवक की पहचान घटहो थाना क्षेत्र के मूसेपुर निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई है. मेडिकल कराने के लिए आई पुलिस टीम के एसआई हरेंद्र साह का कहना है कि शराब पीने के आरोप में राहुल कुमार की गिरफ्तारी की गई है. आरोपी ने थाने में तोड़फोड़ और हंगामा किया है, इसके साथ तीन ओर लोग थे. शराबी ने पुलिस पर हमला किया, इस दौरान दो सिपाही चोटिल हुए हैं. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

