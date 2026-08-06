/150 करोड़ का हवाला और 3 राज्य... ED ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के आर्थिक साम्राज्य पर मारा छापा, हुआ बड़ा खुलासा

सूत्रों के अनुसार, ईडी ने इस मामले में पहले ही ईसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज की थी. अब इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए एजेंसी ने रोहतक स्थित प्लांट में दबिश दी है. जांच एजेंसी को आशंका है कि कुछ संदिग्ध आर्थिक लेन-देन और हवाला नेटवर्क के तार इस मामले से जुड़े हो सकते हैं. ईडी की कार्रवाई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, विक्रम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के बियर फैक्ट्री बोतलिंग और पैकेजिंग प्लांट का संचालन किया जाता है. जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि कंपनी और इससे जुड़े लोगों के बीच वित्तीय लेन-देन का स्वरूप क्या रहा है और क्या इसमें किसी अवैध धन के इस्तेमाल की संभावना है.