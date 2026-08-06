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150 करोड़ का हवाला और 3 राज्य... ED ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के आर्थिक साम्राज्य पर मारा छापा, हुआ बड़ा खुलासा

Jamshedpur News: जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह के कथित नेटवर्क पर ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने 150 करोड़ के हवाला मामले में रोहतक के बियर प्लांट पर छापेमारी की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:29 PM IST
150 करोड़ का हवाला और 3 राज्य... ED ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के आर्थिक साम्राज्य पर मारा छापा, हुआ बड़ा खुलासा
Image Credit: (Photo-AI) अखिलेश सिंह के आर्थिक नेटवर्क पर ED की स्ट्राइक

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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