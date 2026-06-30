/चंद मिनटों में खाक हो गई जिंदगी भर की कमाई, बगहा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों का नुकसान, दो झुलसे

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बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के सिकटा बेलवा क्षेत्र में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक एक मकान और दुकान में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की भयावह लपटों ने लाखों की संपत्ति को राख कर दिया. इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें स्थानीय CHC में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में GMCH बेतिया रेफर किया गया है.
वहीं, घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने खुद ही कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया. दरअसल, रामनगर के सिकटा बेलवा स्थित मोहन साह की जनरल स्टोर दुकान में एकाएक बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई. आग की लपटें इतनी भयावह थी.
आग की लपटें देखते ही देखते दुकान के ऊपरी तल तक फैल गया. लिहाजा, घबराकर बाहर निकलते समय दो लोग आग में बुरी तरह झुलस गए, इनमें एक युवक की हालत गंभीर है. आग में एक पल्सर बाइक दुकान के सारे सामान समेत लाखों की सम्पत्ति जलकर राख हो गया है. बताया जा रहा है कि इस आग की घटना में दुकानदार मोहन साह का बेटा छोटू साह 25 वर्षीय गंभीर रूप से झुलस गया है. जबकि, दूसरे की स्थिति काबू में है.
बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों नें खुद से कड़ी मशक्कत कर आग बुझाई, लेकिन तब तक सबकुछ खाक में तब्दील होकर राख की ढ़ेर बन गया. अब अग्नि पीड़ित दुकानदार और ग्रामीणों को प्रशासनिक स्तर पर मुआवजे की दरकार है. वहीं, अग्नि पीड़ित दुकानदार मोहन साह ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई समेत क्षतिपूर्ति की मांग की.