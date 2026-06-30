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चंद मिनटों में खाक हो गई जिंदगी भर की कमाई, बगहा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों का नुकसान, दो झुलसे

Bagaha News: रामनगर के सिकटा बेलवा स्थित मोहन साह की जनरल स्टोर दुकान में एकाएक बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई. आग की लपटें इतनी भयावह थी.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Shailendra
Published: Jun 30, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:58 PM IST
चंद मिनटों में खाक हो गई जिंदगी भर की कमाई, बगहा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों का नुकसान, दो झुलसे
Image Credit: (Z News) बगहा के रामनगर में भीषण आगSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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