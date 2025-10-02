Advertisement
बगहा में विजयादशमी की धूम, पारंपरिक तरीके से इस साल भी हाथी ने किया रावण दहन

Bagaha News: बगहा में प्रसिद्ध चंडीस्थान मंदिर प्रांगण में सालों से रावण का संहार होता आया है, इस साल भी एक विशाल मजमे में हाथी के माध्यम से रावण दहन कराया गया. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:45 PM IST

बगहा में विजयादशमी की धूम
Bagaha News: विजयादशमी के मौके पर पारंपरिक रूप से बगहा के चंडी स्थान में भी रावण दहन का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां करीब 40 फिट विशाल रावण की प्रतिमा कों नष्ट कर आग के हवाले किया गया. पौराणिक परंपरा के मुताबिक, भगवान श्रीराम ने आज ही के दिन रावण का संहार किया था, जिसे पूरे देश में प्राचीन काल से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है.

बुराई का खात्मा कर अच्छाई की जीत का संदेश

दशहरा वाले दिन पूरे देश में रावण की विशाल प्रतिमा बनाकर उसका सामूहिक दहन किया जाता है, जिसका मकसद खुद के अंदर की बुराई का खात्मा कर अच्छाई की जीत का संदेश देना है. बगहा में NH 727 गोरखपुर-बेतिया मुख्य सड़क पर विशाल शोभायात्रा निकाला गया, जिसमें नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन फिरोज आलम लल्लू के साथ जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी जवान और गणमान्य लोगों के साथ हजारों भक्त शामिल हुए. रावण दहन से समाज को यह संदेश दिया गया कि बुराई कितनी भी चालाकी या बल से किया जाए उसका अंत निश्चित होता है.

यह भी पढ़ें: Jehanabad News: बारिश ने दशहरा मेले की रौनक को किया फीका

हमेशा धर्म की जीत और अधर्म का नास होता है, जिस प्रकार रावण ने माता सीता का हरण कर के अपने लंका में ले जाकर रखा, जो कहीं से भी समाज के लिए सही नहीं था, जिसके विरुद्ध भगवान श्रीराम को एक धर्म युद्ध करना पड़ा और अंत में रावण का संहार कर के माता सीता को मुक्त कराया गया. यह पौराणिक गाथा विजयादशमी की याद ताजा करती हैं.

बता दें की बगहा के प्रसिद्ध चंडीस्थान मंदिर प्रांगण में वर्षों से रावण का संहार होता आया है,  लिहाजा इस वर्ष भी एक विशाल मजमे में हाथी के माध्यम से रावण दहन कराया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए. इस मौके पर लोगों के सामने रावण धू-धू कर जला और बुराई की नास कर अच्छाई की जीत को दर्शाया गया.

बता दें की बगहा के प्रसिद्ध चंडीस्थान मंदिर प्रांगण में वर्षों से रावण का संहार होता आया है,  लिहाजा इस वर्ष भी एक विशाल मजमे में हाथी के माध्यम से रावण दहन कराया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए. इस मौके पर लोगों के सामने रावण धू-धू कर जला और बुराई की नास कर अच्छाई की जीत को दर्शाया गया.

