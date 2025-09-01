Bagaha News: शिक्षक की विदाई पर भावुक माहौल, फूट-फूटकर रोए छात्र, अभिभावकों की आंखें भी नम

Bagaha News: शिक्षक और छात्र का रिश्ता बेहद अनमोल होता है, क्योंकि शिक्षक के टिप्स छात्र के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है. स्कूल से लेकर कॉलेज और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए उसे तैयार करता है, ताकि एक दिन जब वह अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो उसे देखकर गर्व महसूस हो, लेकिन जब ऐसे शिक्षक की विदाई का समय आता है, तो छात्रों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते, कभी कभार तो गुरूजी भी रों पड़ते हैं.

ऐसा ही एक भावुक दृश्य बगहा के भितहा प्रखंड स्थित एक सरकारी स्कूल में देखने को मिला, जहां शिक्षक की विदाई समारोह में छात्र फ़फ़क-फ़फ़क कर उनसे लिपटे रोते नज़र आये. दरअसल, पश्चिमी चंपारण के भितहा प्रखंड अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेड़हा स्कूल में करीब 5 वर्षों से शिक्षा दें रहे शिक्षक नूरुल होदा की विदाई के वक्त स्कूली छात्र-छात्राएं फूट फूट कर रोने लगे. छात्रों को रोता देख शिक्षक समेत वहां मौजूद अन्य लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

बता दें कि नूरुल होदा पूर्वी चंपारण ज़िला के आदापुर के रहने वाले हैं. वर्ष 2016 में उनकी पहली पोस्टिंग भितहा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हथुअहवा में हुई. इसके बाद जून 2020 में उन्होंने म्यूचुअल स्थानांतरण कराते हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेड़हा में शिक्षण कार्य शुरू किया. उस समय विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या महज 135 थी, लेकिन इनकी मेहनत और प्रयास से बच्चों की संख्या अब 500 के करीब पहुंच गई है. जिसमें अधिकांश बच्चे प्रतिदिन स्कूल ड्रेस में आते हैं. इस पॉपुलर शिक्षक ने अपने कार्यकाल में बच्चों के दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है.

अपने सर्विस के दौरान उन्होंने स्कूल के लिए अपना समय शत-प्रतिशत दिया. बच्चों की नम निगाहें उनके कार्यकाल की सफलता का सही आकलन करने को काफी है. इतने कम समय में बच्चों के दिलों में इस कदर छा जाना वाकई काबिले तारीफ है. बता दें कि शिक्षक नुरुल होदा ने न केवल रेडहा स्कूल की रूप रेखा बदली, बल्कि भीतहा जैसे गंडक दियारावर्ती इलाके के इस सरकारी स्कूल में पठन पाठन का बेहतर माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई.

इनपुट- इमरान अज़ीज़

