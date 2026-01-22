झारखंड के सारंडा में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई: मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी ढेर, कई और नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Chaibasa News: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र में गुरुवार (22 जनवरी) सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है. इस दौरान कई नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है. मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है. समाचार लिखे जाने तक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और रुक-रुक कर फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं. कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा है कि अभियान जारी है और विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी.

सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़

डीआईजी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके को घेर लिया गया है और अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है. वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचकर अभियान की निगरानी कर रहे हैं. झारखंड पुलिस के प्रवक्ता और आईजी अभियान माइकल राज ने बताया कि सुबह से ही सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. उन्होंने आगे कहा कि अब भी रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है और नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है.

नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना

पुलिस सूत्रों के अनुसार, छोटानागरा थाना क्षेत्र के कुंभडीह गांव के पास नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने संयुक्त अभियान शुरू किया था. अभियान के दौरान पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए प्रभावी कार्रवाई की. मुठभेड़ कई घंटों तक चली, जिसमें सुरक्षाबलों को निर्णायक बढ़त मिली.

मुठभेड़ में मारा गया 50 लाख रुपए का इनामी

सूचना है कि मुठभेड़ में 50 लाख रुपए का इनामी एक शीर्ष नक्सली के अलावा उसके कई अन्य साथी मारे गए हैं. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. मुठभेड़ स्थल से कई नक्सलियों के शव, हथियार, गोला-बारूद और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है. सूत्रों का कहना है कि मारे गए नक्सलियों में संगठन के सक्रिय और वांछित सदस्य शामिल हैं, जिन पर विभिन्न मामलों में इनाम घोषित था.

नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी

गौरतलब है कि हाल के महीनों में चाईबासा और आसपास के इलाकों में नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आई है. जून 2025 में भी चाईबासा के टोंटो और गोइलकेरा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में चार नक्सलियों की मौत हुई थी, जिनमें संगठन के वरिष्ठ कमांडर शामिल थे. वर्ष 2026 में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की यह पहली घटना है. वर्ष 2025 में पुलिस और सुरक्षा बलों ने राज्य में 25 से भी ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया था.

