बेतिया में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, महिला पुलिसकर्मी समेत दो घायल

बेतिया के हॉस्पिटल रोड पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया. पथराव में एक महिला पुलिसकर्मी और एक कर्मचारी घायल हो गए. दोनों का इलाज जीएमसीएच में चल रहा है. घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की बात कही है.
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बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया. यह घटना हॉस्पिटल रोड की बताई जा रही है. प्रशासन द्वारा सड़क को साफ और चौड़ा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन अचानक माहौल बिगड़ गया और लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया.
जानकारी के अनुसार, जैसे ही अतिक्रमण हटाने का काम खत्म हुआ और टीम वापस लौटने लगी, तभी कुछ लोगों ने अचानक पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. इस पथराव में एक महिला पुलिसकर्मी और नगर निगम का एक कर्मचारी घायल हो गए. दोनों को तुरंत इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल रोड पर लंबे समय से अतिक्रमण की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. खासकर जीएमसीएच अस्पताल तक पहुंचने में घंटों का समय लग जाता था. इसी समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम ने सड़क को खाली कराने के लिए अभियान शुरू किया था.
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एसडीएम विकास कुमार ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने साफ कहा कि हमला करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके.