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इंडो-नेपाल बॉर्डर पर अब बिना ID एंट्री नहीं, दोनों देशों के नागरिकों के लिए पहचान पत्र हुआ अनिवार्य

भारत और नेपाल के बीच आवाजाही के लिए अब पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया है. नेपाल सरकार के नए निर्देशों के बाद सीमा पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है. हालांकि इससे स्थानीय व्यापारियों और आम जनता को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

Written By  IMRAN AZIZ |Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 10, 2026, 10:09 PM IST

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इंडो-नेपाल बॉर्डर पर अब बिना ID एंट्री नहीं
इंडो-नेपाल बॉर्डर पर अब बिना ID एंट्री नहीं

भारत और नेपाल के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए अब एक जरूरी खबर सामने आई है. दोनों देशों की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और घुसपैठ रोकने के लिए अब पहचान पत्र (ID Card) साथ रखना बहुत जरूरी कर दिया गया है. नेपाल सरकार के नए निर्देशों के बाद, अब सीमा पार करने वाले हर नागरिक को अपनी पहचान साबित करनी होगी.

नेपाल सरकार ने आदेश दिया है कि अब भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाना होगा. ठीक इसी तरह, नेपाल से भारत आने वाले लोगों के लिए भी अपना परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है. अचानक लागू हुई इस व्यवस्था की वजह से सीमा के पास रहने वाले लोगों, रोज काम पर जाने वाले यात्रियों और छोटे दुकानदारों के बीच थोड़ी घबराहट और उलझन देखी जा रही है. गंडक बैराज के पास तैनात नेपाल पुलिस के जवानों ने बताया कि उन्हें सीमा पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है. हालांकि, कुछ चेक पोस्ट पर अभी आधिकारिक कागज मिलने का इंतजार है, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है.

इससे पहले कोरोना के समय भी सीमा पर पहचान पत्र दिखाना जरूरी किया गया था. अब एक बार फिर इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और गलत इरादे से आने वाले लोगों को रोकना है. वाल्मीकिनगर और बगहा के स्थानीय लोगों जैसे समीर, सुमन और विवेक बादल का कहना है कि यह एक अच्छा कदम है क्योंकि इससे घुसपैठियों पर रोक लगेगी. वहीं, भारतीय सीमा पर तैनात एसएसबी (SSB) के जवान पहले से ही कड़ी चौकसी बरत रहे हैं और हर आने-जाने वाले की आईडी चेक कर रहे हैं.

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भारत और नेपाल के बीच 'बेटी-रोटी' का पुराना और गहरा रिश्ता है. इस नए नियम से लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए भारत सरकार के मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने आश्वासन दिया है. उन्होंने नेपाल को 'छोटा भाई' बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार के स्तर पर बातचीत की जाएगी ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और आम जनता को आने-जाने में कोई बड़ी बाधा न आए. फिलहाल वाल्मीकिनगर जैसे कुछ इलाकों में वाहनों की एंट्री सामान्य है, लेकिन आने वाले दिनों में जांच और भी सख्त होने की पूरी संभावना है.

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