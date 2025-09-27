Advertisement
बच गए बच्चे! वाल्मीकिनगर आंगनबाड़ी पर बांटा एक्सपायर्ड दूध और कीड़े वाला राशन, मचा हड़कंप

Bagaha Latest News: बगहा में ICDS विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. बगहा-2 प्रखंड अंतर्गत वाल्मीकिनगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 02 पर बच्चों को वितरित किए गए राशन में एक्सपायर्ड दूध के पैकेट और कीड़े लगे अनाज मिलने के बाद हंगामा खड़ा हो गया. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 02:59 PM IST

वाल्मीकिनगर आंगनबाड़ी में बड़ी लापरवाही
Bagaha News: बिहार के बगहा स्थित एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. बगहा-2 प्रखंड के तहत वाल्मीकिनगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 02 पर मासूम बच्चों को एक्सपायरी 'सुधा दूध' के पैकेट और कीड़े लगे राशन बांटे जाने से हड़कंप मच गया है. जिसके बाद वाल्मीकिनगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है. आक्रोशित महिलाओं ने सीडीपीओ बगहा-2 से इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी, सेविका और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

लापरवाही से बाल-बाल बचे नौनिहाल
अभिभावकों ने बताया है कि उनके बच्चों को उपलब्ध कराए गए दूध का पैकेट एक्सपायर है, जिसके बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. घटना का वीडियो अब सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. वार्ड संख्या 8 के वार्ड सदस्य केशव थापा ने इस घटना को बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन तुरंत कड़ा एक्शन ले. 

अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता?
ग्रामीणों ने बताया कि संयोगवश कुछ अभिभावकों ने दूध की एक्सपायरी डेट चेक कर लिया था. लिहाजा, फूड पॉइजनिंग जैसी घटना बाल बाल टल गई. वहीं, पोषक क्षेत्र के बच्चों के लिए उपलब्ध कराए गए दूध पर अगस्त 2025 की एक्सपायरी डेट अंकित होने का आरोप लगाया. अभिभावकों ने सवाल उठाया कि अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? 

CDPO ने दिया जांच का आश्वासन
अभिभावकों ने एक्सपायरी दूध वितरण से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में बगहा 2 सीडीपीओ सावित्री दास ने बताया है कि मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी. 

रिपोर्ट: इमरान अजीज

