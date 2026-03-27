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पश्चिम चंपारण: सोमेश्वर धाम में आस्था का सैलाब; 18 किमी का पैदल और पथरीला सफर तय कर माता के दरबार पहुंचे लाखों भक्त

सोमेश्वर धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. 18 किमी का पैदल और पथरीला सफर तय कर लाखों भक्त माता के दरबार पहुंचे और पूजा-अर्चना की, इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तक पहुंचने के लिए भक्त पैदल लगभग 18 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:32 AM IST

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पश्चिम चंपारण: सोमेश्वर धाम में आस्था का सैलाब
पश्चिम चंपारण: सोमेश्वर धाम में आस्था का सैलाब

पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर, बगहा के रामनगर ब्लॉक में स्थित सोमेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. दूर-दराज के इलाकों से आए लाखों भक्तों ने पूजा-अर्चना की और देवी कालिका को नमन करते हुए सुख-समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा. जहां पूरे क्षेत्र में रामनवमी का उत्साह साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है, वहीं, मदनपुर देवी स्थान से लेकर वाल्मीकिनगर के नरदेवी स्थान तक और साथ ही गोवर्धन वन क्षेत्र की पहाड़ियों पर स्थित सोमेश्वर धाम, जैसे धार्मिक स्थल भारत और विदेशों से आए भक्तों से गुलजार हैं.

भक्तों का उत्साह और गहरी आस्था
दरअसल, नेपाल और भारत सीमा पर स्थित बिहार की इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तक पहुंचने के लिए भक्तों ने पैदल लगभग 18 किलोमीटर की कठिन यात्रा की. जब वे ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों और घने सदाबहार जंगलों से होकर गुजर रहे थे, तब भक्तों का उत्साह और गहरी आस्था साफ झलक रही थी. नवरात्रि के समापन और रामनवमी के अवसर पर, सोमेश्वर धाम में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और भक्तों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं, ताकि आगंतुकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े.

सोमेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़
बताया जाता है कि हर साल चैत्र नवरात्रि के दौरान, सोमेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. यह धाम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है. हालांकि, इस साल भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. सोमेश्वर धाम की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व इसे आस्था का एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं. हिंदू (सनातन) धर्म की मान्यताओं के अनुसार, देवी कालिका के 'दर्शन' (पवित्र दर्शन) करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसी कारण, विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तों की एक विशाल भीड़ देवी कालिका का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ एकत्रित होती है.

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पशु बलि चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं भक्त
बगहा स्थित मदनपुर देवी स्थान पर जो 'रासो गुरु के बाघों' की गतिविधियों से जुड़ी मान्यता के कारण पूजनीय है. उत्तर प्रदेश और बिहार से हजारों भक्त पशु बलि चढ़ाने के लिए जगता माता दरबार में पहुंच रहे हैं. इसके अलावा, वाल्मीकि नगर स्थित नारादेवी स्थान पर जो आल्हा और ऊदल के अखाड़े से अपने जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है. राम नवमी (नवरात्रि के बाद) के अवसर पर पशु बलि की तैयारियां भी जोरों पर हैं. SP रामानंद कुमार कौशल, SDM चांदनी कुमारी, SDPO और संबंधित थानों की पुलिस टीमों ने मिलकर अपनी चौकसी और निगरानी बढ़ा दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्सव का समापन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से हो.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

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