तेंदुए के हमले से किसान बुरी तरह जख्मी, पांव के निशान से खोजबीन कर रही वन विभाग की टीम
तेंदुए के हमले से किसान बुरी तरह जख्मी, पांव के निशान से खोजबीन कर रही वन विभाग की टीम

BTR News: बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकिनगर रेलवे स्टेशन के समीप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से भटके तेंदुए के हमले में एक 35 वर्षीय किसान प्रकाश बीन बुरी तरह जख्मी हो गया है. जख्मी किसान का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है. बताया जा रहा है की घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पांव के निशान के आधार पर छानबीन में जुटी है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:51 PM IST

BTR News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां वाल्मीकिनगर रेलवे स्टेशन के समीप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से भटके तेंदुए के हमले में एक 35 वर्षीय किसान प्रकाश बीन बुरी तरह जख्मी हो गया है. जख्मी किसान का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है. दरअसल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में पहुंच गया और मचान पर सो रहें मदनपुर वन क्षेत्र के वाल्मीकिनगर रोड स्टेशन निवासी प्रकाश बीन पर हमला कर दिया. हालांकि युवक नें साहस दिखाते हुए डंडे से उसे भगाने कि कोशिश की इस दौरान चीख पुकार और हल्ला पर तेंदुआ उसे छोड़कर वापस जंगल की ओर भाग गया.

बताया जा रहा है की घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पांव के निशान के आधार पर छानबीन में जुटी है. इस मामले में अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डा.विनय कुमार ने बताया कि जंगली जानवर के हमले में किसान ज्यादा जख्मी नहीं हुआ है. उसके बाएं पैर में हल्के जख्म के निशान हैं. इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

जख्मी युवक प्रकाश बीन ने बताया कि वह घर के बाहर मचान पर सोया हुआ था. तभी सुबह करीब तीन बजे भोर में तेंदुए ने हमला किया जिसमें बाए पैर को पकड़ लिया. हल्ला करने पर तेंदुआ भाग गया. वहीं घटना कि सूचना पर मदनपुर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पगमार्क के जरिये तेंदुआ कि तलाश में जुटी है आशंका जताई जा रही है कि भोजन कि तलाश में कोई शिकार नहीं मिलने पर तेंदुआ जंगल से भटककर बाहर रिहायशी क्षेत्र में आ गया होगा.

बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे वनवर्ती क्षेत्र के लोगों से वन विभाग हमेशा सतर्क रहने कि अपील करता है क्योंकि जीव जंतुओं का अक़्सर रिहायशी इलाकों में चहलकदमी देखीं जाती है. इसी दौरान कभी कभार दुर्भाग्य वश कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है. जंगल क्षेत्र के लोगों को खास तौर पर चौकन्ना रहने के साथ रात को घर से बाहर नहीं सोने कि जरूरत है जबकि घर के आस पास जंगल से सटे खेतों कि ओर समूह बनाकर लाठी डंडे के साथ हीं जाना चाहिए. 
इनपुट: इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

