/बगहा में नदी पार कर रहे किसान को निगल गया मगरमच्छ, 4 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव

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पश्चिम चंपारण जिला के बगहा में वीटीआर से सटे नौरंगिया थाना क्षेत्र के बेलहवा मदनपुर पंचायत में मगरमच्छ के हमले में शिकार हुए किसान केदार बैठा का शव 4 दिन बाद भपसा नदी से बरामद किया गया. मृतक किसान का क्षत्-विक्षत शव घटना स्थल से करीब दो किलोमीटर दूर गुलहरिया के पास नदी में तैरता मिला. शव का दाहिना पैर मगरमच्छ चबा गया है. सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है.
मामला नौरंगिया थाना क्षेत्र के भुल टोला सिरिसिया का है. यहां किसान केदार बैठा 19 जुलाई, 2026 रविवार की शाम गुलहरिया सरेह स्थित अपने खेत से घर लौट रहे थे, तभी भपसा नदी पार करने के दौरान अचानक एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। किसान के शोर मचाने पर आसपास के लोग लाठी-डंडे लेकर दौड़े और मगरमच्छ को भगाने की कोशिश किया, लेकिन तब तक वह किसान को अपने जबड़े में पकड़कर गहरे पानी में खींच ले गया.
बताया जा रहा है कि घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम, नौरंगिया थाना पुलिस और स्थानीय ग्रामीण लगातार नदी में खोजबीन कर रहे थे। चार दिनों तक चले सघन सर्च अभियान के बावजूद किसान का कोई पता नहीं चल सका. लिहाजा, ग्रामीणों ने फिर तलाश शुरू की, तभी गुलहरिया के पास पहाड़ी भपसा नदी में मृतक किसान का शव तैरता हुआ दिखाई दिया. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
मृतक किसान के बेटे राजेश कुमार ने सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए कहा कि जिस रास्ते से उनके पिता खेत पर जाते थे, उसी मार्ग से प्रतिदिन हजारों किसान और ग्रामीण आवाजाही करते हैं. इस दौरान लोगों ने भपसा नदी पर पुल निर्माण की मांग करते हुए कहा कि आज यह हादसा एक किसान के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ न हो. यहीं वजह है कि अब वन विभाग और जिला प्रशासन से इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने की अपील की जा रही है.