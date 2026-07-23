/बगहा में नदी पार कर रहे किसान को निगल गया मगरमच्छ, 4 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव

मृतक किसान के बेटे राजेश कुमार ने सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए कहा कि जिस रास्ते से उनके पिता खेत पर जाते थे, उसी मार्ग से प्रतिदिन हजारों किसान और ग्रामीण आवाजाही करते हैं. इस दौरान लोगों ने भपसा नदी पर पुल निर्माण की मांग करते हुए कहा कि आज यह हादसा एक किसान के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ न हो. यहीं वजह है कि अब वन विभाग और जिला प्रशासन से इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने की अपील की जा रही है.