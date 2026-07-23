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बगहा में नदी पार कर रहे किसान को निगल गया मगरमच्छ, 4 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव

Bagaha News: बगहा में वीटीआर से सटे नौरंगिया थाना क्षेत्र के बेलहवा मदनपुर पंचायत में मगरमच्छ के हमले में शिकार हुए किसान केदार बैठा का शव 4 दिन बाद भपसा नदी से बरामद किया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByShailendra
Published: Jul 23, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:54 PM IST
बगहा में नदी पार कर रहे किसान को निगल गया मगरमच्छ, 4 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव
Image Credit: (Z News) मगरमच्छ के हमले का शिकार बने किसान केदार बैठा का शव 4 दिन बाद भपसा नदी में मिला

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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