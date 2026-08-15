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Bagaha News: बाघ के हमले में किसान की मौत, ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी पलटी, हाईवे जाम

Bagaha News: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से सटे इलाकों में एक बार फिर बाघ का आतंक गहरा गया है. वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के भेड़िहारी इलाके में बाघ के हमले से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई. मृत किसान की पहचान भेड़िहारी दक्षिण टोला निवासी विजय हालदार के रूप में हुई है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByShailendra
Published: Aug 15, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:32 PM IST
Bagaha News: बाघ के हमले में किसान की मौत, ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी पलटी, हाईवे जाम
Image Credit: बगहा में ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी पलट दी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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