/Bagaha News: बाघ के हमले में किसान की मौत, ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी पलटी, हाईवे जाम

बताया जा रहा है कि शनिवार को बंगाली टोला निवासी विजय हालदार जंगल के समीप खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान VTR वन क्षेत्र से निकले बाघ ने उन पर हमला कर दिया. हमले में उनकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. इस दौरान ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर वाल्मीकिनगर-मदनपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया. इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाने का आरोप लगाने लगे.