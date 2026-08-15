/Bagaha News: बाघ के हमले में किसान की मौत, ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी पलटी, हाईवे जाम

राज्य चुनें
बगहा के वाल्मीकिनगर में 14 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को बाघ के हमले में एक किसान की मौत के बाद ग्रामीणों के आक्रोश का वन विभाग को सामना करना पड़ा. घटना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन प्रमंडल दो के वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र अंतर्गत भेड़िहारी चौक के समीप दक्षिण बंगाली टोला के पास कि बताई गईं है. मृत किसान की पहचान विजय हालदार, उम्र करीब 45 वर्ष के रूप में हुई है.
बताया जा रहा है कि शनिवार को बंगाली टोला निवासी विजय हालदार जंगल के समीप खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान VTR वन क्षेत्र से निकले बाघ ने उन पर हमला कर दिया. हमले में उनकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. इस दौरान ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर वाल्मीकिनगर-मदनपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया. इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाने का आरोप लगाने लगे.
ग्रामीणों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह से गांव के आसपास लगातार बाघ की गतिविधियां देखी जा रही थीं, बावजूद इसके वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं. आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की एक गाड़ी को भी पलट दिया. इसके बाद मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का विरोध जारी रहा. वन विभाग के कर्मी के साथ भी उग्र भीड़ ने दुर्व्यवहार किया है.
वहीं, सूचना मिलने पर बगहा एसडीपीओ निहार भूषण, एसडीएम चांदनी कुमारी, एसएसबी के सहायक कमांडेंट अवधेश कुमार समेत कई थानों के पुलिस जवान मौके पर पहुंचे. वाल्मीकिनगर, नौरंगिया और लौकरिया थाने की पुलिस को भी मौके पर भेजा गया. फिलहाल, प्रशासन और पुलिस की टीम ग्रामीणों को समझाने समेत स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है.
बता दें कि इलाके में बाघ की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से बाघ की गतिविधियों पर रोक लगाने और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग किया है. जबकि, वन विभाग की ओर से अभी तक कोई प्रेस रिलीज या बयान जारी नहीं किया गया है.