बेतिया में बाघ के हमले में किसान की मौत, इलाके में दहशत का माहौल

Bettiah News: बेतिया के खेखरिया टोला गांव में बाघ के हमले में 61 वर्षीय किसान किशुन महतो की मौत हो गई. वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेजा और बाघ की तलाश शुरू कर दी है. ग्रामीणों में डर का माहौल हैं.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:36 PM IST

बेतिया में बाघ के हमले में किसान की मौत
बेतिया में बाघ के हमले में किसान की मौत

Bettiah News: बिहार के बेतिया में बाघ के हमले से एक किसान की मौत हो गई है. यह घटना मंगुराहा वन क्षेत्र के खेखरिया टोला गांव की है. मृत किसान का नाम किशुन महतो बताया जा रहा है. उनकी उम्र 61 साल थी. किशुन महतो अपने मवेशियों को खेत में चरा रहे थे, तभी बाघ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें घसीटते हुए खेत में ले गया. ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाला. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. गांव में भय और दहशत का माहौल है. ग्रामीण अब अपने इलाके में रातभर सतर्क रहते हैं और लाठी-डंडे के साथ गांव की सुरक्षा कर रहे हैं.

मृतक की पत्नी श्रीदेवी ने बताया कि रोज की तरह उनके पति आज भी मवेशियों को लेकर खेत गए थे. शाम को मवेशियों के साथ घर वापस आ रहे थे कि पंडई नदी के पास अचानक बाघ ने हमला कर दिया और उन्हें घसीटते हुए ले गया. काफी खोजबीन के बाद भी शव नहीं मिलने पर उन्होंने वन विभाग को सूचना दी. देर शाम वनकर्मी जंगल से शव को ढूंढकर बाहर लाए और पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया.

बाघ के पगमार्क से उसे ट्रैक किया जा रहा है. वन विभाग की टीम यह जांच कर रही है कि बाघ जंगल में है या खेत में. हालांकि ग्रामीणों में अब भय का माहौल है, क्योंकि बाघ इंसानी खून का स्वाद चख चुका है और यह किसी और इंसान को अपना शिकार बना सकता है. आए दिन जंगल से बाघ भटककर रिहायशी इलाके में आ रहे हैं और कभी जानवर तो कभी इंसानों पर हमला कर रहे हैं. वन विभाग मामले की गंभीरता को देखते हुए बाघ की तलाश में जुट गया है.

पीड़ित परिवार बुरी तरह आहत है. वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को हिदायत दी है कि वे जंगल में मवेशियों के साथ या अकेले न जाएं और खेतों में भी संभलकर आवाजाही करें. विशेष रूप से गन्ने के खेतों में सतर्क रहें.
इनपुट: धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

