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बगहा में ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ सड़क पर उतरे किसान, गन्ने का दाम 650 रुपए करने की मांग को लेकर NH-727 पर जोरदार प्रदर्शन

Bagaha News: NH-727 गोरखपुर-बेतिया मुख्य सड़क किनारे बड़ी संख्या में किसान गन्ना और ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर पहुंचे. इस दौरान किसानों ने चीनी मिलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की. साथ ही सरकार से गन्ने का मूल्य 600 से 650 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की मांग की.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByShailendra
Published: Sep 07, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:02 PM IST
बगहा में ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ सड़क पर उतरे किसान, गन्ने का दाम 650 रुपए करने की मांग को लेकर NH-727 पर जोरदार प्रदर्शन
Image Credit: बगहा में गन्ना मूल्य बढ़ोतरी को लेकर किसानों का प्रदर्शन (Photo-AI)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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