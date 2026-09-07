/बगहा में ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ सड़क पर उतरे किसान, गन्ने का दाम 650 रुपए करने की मांग को लेकर NH-727 पर जोरदार प्रदर्शन

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बिहार के गन्ना किसानों की मांग है कि गन्ने का मूल्य 600 से 650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया जाए, क्योंकि चीनी की दरें लगातार बढ़ रही हैं. ऊपर से अन्नदाता महंगाई की मार झेल रहे हैं. लिहाजा, प्रशासन और सरकार इस पर विचार कर उचित निर्णय लें.
सड़क किनारे किसानों ने हुंकार भरी
दरअसल, किसानों की मांग गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की है, जो उनकी एकजुटता से गवाही दे रहा है, जिसे लेकर 7 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को सड़क किनारे किसानों ने हुंकार भरी है.
किसानों ने SDM चांदनी कुमारी को ज्ञापन सौंपा
बताया जा रहा है की सीमावर्ती नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर जिले के अलग-अलग इलाकों से सैकड़ों किसान गन्ना और ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर यहां पहुंचे हैं. ईंख काश्तकार संघ, बिहार के बैनर तले किसानों ने धरना-प्रदर्शन कर गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग उठाई है. SDM चांदनी कुमारी को ज्ञापन सौंपा.
किसानों ने गन्ने का मूल्य 600 से 650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की
किसानों का कहना है कि जिस तरह चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, लेकिन गन्ना उत्पादक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है. यहीं वजह है कि किसानों ने गन्ने का मूल्य 600 से 650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग किया है. प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार और चीनी मिलों की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को मजबूती से उठाया.
NH-727 मुख्य सड़क किनारे किसानों का प्रदर्शन
ईंख काश्तकार संघ बिहार प्रदेश सचिव रामकुमार उर्फ छोटे श्रीवास्तव नें कहा कि गन्ने की खेती में लागत बढ़ रही है. ऐसे में अगर फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, तो खेती करना किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगा. फिलहाल, NH-727 मुख्य सड़क किनारे किसानों का यह प्रदर्शन गन्ने के उचित मूल्य को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश है.