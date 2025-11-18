बगहा में पिता की हैवानियत, छह वर्षीय बेटे को बेरहमी से पीटा, गंभीर हालत में रेफर

पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के पटखौली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पिता ने गुस्से में आकर अपने छह साल के बेटे को इतनी बेरहमी से पीटा कि बच्चा लहूलुहान हो गया. घटना सामने आते ही पूरे गांव में तनाव और आक्रोश फैल गया है. घायल बच्चे का नाम अयान खान है और उसके पिता का नाम जाहिद हुसैन उर्फ छोटे खान है.

परिजनों ने बताया कि सुबह अयान स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था. उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने पिता से पैसे मांगे. पिता ने कहा कि फिलहाल पैसे नहीं हैं, लेकिन बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहा. इसी बात पर छोटे खान को गुस्सा आ गया और पहले उसने बच्चे को डांटा, फिर अचानक बुरी तरह मारना शुरू कर दिया. पिता की हैवानियत देख बच्चे की चीखपुकार पूरे घर और आसपास में गूंज उठी.

मां नगमा खातून और पड़ोसियों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने बच्चे की चीख सुनी, वे दौड़कर घर पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि छोटे खान अयान को लगातार पीट रहा था. किसी तरह लोगों ने बच्चे को उसकी पकड़ से छुड़ाया. बच्चा खून से लथपथ था और उसके शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान थे. ग्रामीणों ने पिता के इस व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और पूरे गांव में आक्रोश फैल गया.

घायल बच्चे को तुरंत बगहा अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया. वहां मौजूद डॉ. राजीव कुमार ने प्राथमिक उपचार किया. डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के शरीर पर कई चोटें हैं और उसकी स्थिति चिंताजनक है. गंभीरता को देखते हुए अयान को बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. डॉक्टर ने यह भी कहा कि ऐसे मामले बेहद संवेदनशील होते हैं और बच्चे की हालत लगातार मॉनिटर की जा रही है.

यह चौंकाने वाली बात है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद अभी तक पुलिस में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है. हालांकि घटना के बाद गांव में गुस्सा और तनाव बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे के साथ इस तरह की क्रूरता असहनीय है और आरोपी पिता के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए. परिवार के लोग अभी बच्चे की हालत से बेहद व्यथित हैं.