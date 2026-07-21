'बाहर नहीं आऊंगा, तुम लोग मार दोगे', बेतिया में एनकाउंटर के डर से तालाब में कूदा आरोपी, 2 थानों की पुलिस को चकमा देकर हाशिम अंसारी फरार

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बिहार में पुलिस का सख्त रवैये का खौफ किस कदर अपराधियों के सिर चढ़कर बोल रहा है, इसकी एक हैरान कर देने वाली बानगी पश्चिमी चंपारण के बेतिया से सामने आई है. यहां पुलिस एनकाउंटर के डर से धोखाधड़ी का एक आरोपी हाशिम अंसारी घंटों तालाब में छुपा रहा. दो थानों की पुलिस बाहर खड़े होकर उसे निकलने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी पानी के भीतर से ही गिड़गिड़ाता रहा कि बाहर निकले, तो तुम लोग मुझे मार दोगे.
वहीं, घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आरोपी हाशिम अंसारी पानी और झाड़ियों का फायदा उठाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए तैरकर फरार हो गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
क्या है पूरा मामला? जानिए
दरअसल, योगापट्टी थाना अंतर्गत रामपुरवा गांव के हाशिम अंसारी को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी. हाशिम अंसारी पर योगापट्टी थाना में 95/26 धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. पुलिस को सूचना मिली थी आरोपी मनुआपुल थाना अंतर्गत गुरुवलिया कचहरी टोला के पास है. सूचना मिलते ही योगापट्टी और मनुआपुल थाने की संयुक्त पुलिस टीम आरोपी को दबोचने के लिए मौके पर पहुंची.
पुलिस की गाड़ियों को देखते ही आरोपी हाशिम अंसारी भागने लगा. जब उसने देखा कि पुलिस टीम बेहद करीब आ चुकी है और बचना नामुमकिन है, तो उसने बिना सोचे-समझे पास ही स्थित एक गहरे तालाब में छलांग लगा दी. पुलिस ने फौरन तालाब को चारों तरफ से घेर लिया और उसे बाहर आने के लिए समझाने लगी. मगर, एनकाउंटर की दहशत में आरोपी पानी में सिर निकाले खड़ा रहा और लगातार चिल्लाता रहा कि वह बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी.
एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि अभियुक्त को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार करने पुलिस गई थी. पुलिस को आता देख वह पानी में कूद गया और फरार हो गया. बहुत जल्द पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी.