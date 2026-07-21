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'बाहर नहीं आऊंगा, तुम लोग मार दोगे', बेतिया में एनकाउंटर के डर से तालाब में कूदा आरोपी, 2 थानों की पुलिस को चकमा देकर हाशिम अंसारी फरार

Bettiah News: योगापट्टी थाना अंतर्गत रामपुरवा गांव के हाशिम अंसारी को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी. हाशिम अंसारी पर योगापट्टी थाना में 95/26 धोखाधड़ी का मामला दर्ज है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jul 21, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:30 PM IST
'बाहर नहीं आऊंगा, तुम लोग मार दोगे', बेतिया में एनकाउंटर के डर से तालाब में कूदा आरोपी, 2 थानों की पुलिस को चकमा देकर हाशिम अंसारी फरार
Image Credit: (Z News) बेतिया में एनकाउंटर के डर से तालाब में कूदा आरोपीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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