'बाहर नहीं आऊंगा, तुम लोग मार दोगे', बेतिया में एनकाउंटर के डर से तालाब में कूदा आरोपी, 2 थानों की पुलिस को चकमा देकर हाशिम अंसारी फरार

पुलिस की गाड़ियों को देखते ही आरोपी हाशिम अंसारी भागने लगा. जब उसने देखा कि पुलिस टीम बेहद करीब आ चुकी है और बचना नामुमकिन है, तो उसने बिना सोचे-समझे पास ही स्थित एक गहरे तालाब में छलांग लगा दी. पुलिस ने फौरन तालाब को चारों तरफ से घेर लिया और उसे बाहर आने के लिए समझाने लगी. मगर, एनकाउंटर की दहशत में आरोपी पानी में सिर निकाले खड़ा रहा और लगातार चिल्लाता रहा कि वह बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी.