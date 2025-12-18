शराबबंदी के बीच बिहार में पियक्कड़ों ने पुलिस के छुड़ाए छक्के, जमकर हुई झूमाझटकी

Bettiah News: बेतिया में दो पियक्कड़ों ने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए. दोनों को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए. पुलिस ने एक पियक्कड़ को मारती, तो दूसरा पियक्कड़ खड़ा हो जाता. पुलिस और पियक्कड़ों का एक ऐसा ड्रामा, जिसके सामने फिल्म का सीन भी फेल हो जाए. मामला नरकटियागंज के गोपाल ब्रम्हस्थान का है. यहां बीती देर रात दो पियक्कड़ मिंकु कुमार और रविराज कुमार हंगामा कर रहे थे. सूचना पर 112 की पुलिस पहुंची, फिर क्या था. पुलिस और पियक्कड़ों में हाथापाई शुरू हो गई.

पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा

बीच सड़क पर आधी रात को दोनों पियक्कड़ पुलिस से उलझ गए. बताया जा रहा है कि दोनों पियक्कड़ हैं. पुलिस जबतक एक पियक्कड़ पर लगाम लगाती थी, तबतक दूसरा अपना ड्रामा शुरू कर देता था. एक पियक्कड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा. दो चार लाठी भी मारनी पड़ी, लेकिन दोनों पियक्कड़ों पर उसका असर नहीं हो रहा था.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पुलिस को दोनों को काबू करने में घंटो लग गए. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को शिकारपुर थाना लाया गया. जहां से गुरुवार को दोनों को जेल भेजा गया है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्ती हो तो इन दो पियक्कड़ों की तरह, जो आखरी दम तक दोस्ती निभाते दिख रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शराब पीने के लिए रुपये मांग रहा था, मां ने नहीं दिया तो बेटे ने गोली से उड़ा दिया

शराबबंदी कानून को चुनौती है ये घटना

हालांकि, सवाल उठता है बिहार में शराबबंदी है तो इन दोनों युवकों को शराब कहां से मिली. जिसे पीने के बाद ये दोनों युवक शराब के नशे में धुत पुलिस से उलझ गए. यह घटना सीधे तौर पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को चुनौती है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: 11 महीनों में 30 करोड़ की शराब जब्त और 2963 गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर में शराबबंदी का सच!