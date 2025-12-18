Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3045384
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

शराबबंदी के बीच बिहार में पियक्कड़ों ने पुलिस के छुड़ाए छक्के, जमकर हुई झूमाझटकी

West Champaran: बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, फिर भी नरकटियागंज में दो युवकों ने नशे की हालत में पुलिस टीम के साथ जमकर बदसलूकी की. मामला गोपाल ब्रह्मस्थान क्षेत्र का है, जहां मिंकु कुमार और रविराज कुमार नामक दो युवक हंगामा किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:54 PM IST

Trending Photos

बेतिया में पियक्कड़ों ने पुलिस के छुड़ाए छक्के
बेतिया में पियक्कड़ों ने पुलिस के छुड़ाए छक्के

Bettiah News: बेतिया में दो पियक्कड़ों ने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए. दोनों को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए. पुलिस ने एक पियक्कड़ को मारती, तो दूसरा पियक्कड़ खड़ा हो जाता. पुलिस और पियक्कड़ों का एक ऐसा ड्रामा, जिसके सामने फिल्म का सीन भी फेल हो जाए. मामला नरकटियागंज के गोपाल ब्रम्हस्थान का है. यहां बीती देर रात दो पियक्कड़ मिंकु कुमार और रविराज कुमार हंगामा कर रहे थे. सूचना पर 112 की पुलिस पहुंची, फिर क्या था. पुलिस और पियक्कड़ों में हाथापाई शुरू हो गई. 

पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा
बीच सड़क पर आधी रात को दोनों पियक्कड़ पुलिस से उलझ गए. बताया जा रहा है कि दोनों पियक्कड़ हैं. पुलिस जबतक एक पियक्कड़ पर लगाम लगाती थी, तबतक दूसरा अपना ड्रामा शुरू कर देता था. एक पियक्कड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा. दो चार लाठी भी मारनी पड़ी, लेकिन दोनों पियक्कड़ों पर उसका असर नहीं हो रहा था. 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
पुलिस को दोनों को काबू करने में घंटो लग गए. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को शिकारपुर थाना लाया गया. जहां से गुरुवार को दोनों को जेल भेजा गया है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्ती हो तो इन दो पियक्कड़ों की तरह, जो आखरी दम तक दोस्ती निभाते दिख रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शराब पीने के लिए रुपये मांग रहा था, मां ने नहीं दिया तो बेटे ने गोली से उड़ा दिया

शराबबंदी कानून को चुनौती है ये घटना
हालांकि, सवाल उठता है बिहार में शराबबंदी है तो इन दोनों युवकों को शराब कहां से मिली. जिसे पीने के बाद ये दोनों युवक शराब के नशे में धुत पुलिस से उलझ गए. यह घटना सीधे तौर पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को चुनौती है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: 11 महीनों में 30 करोड़ की शराब जब्त और 2963 गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर में शराबबंदी का सच!

TAGS

Bettiah newsBihar News

Trending news

Bettiah news
शराबबंदी के बीच बिहार में पियक्कड़ों ने पुलिस के छुड़ाए छक्के, जमकर हुई झूमाझटकी
Sanjay Saraogi
बिहार बीजेपी के नए BOSS बने संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष पद की संभाली कुर्सी
Bhikhari Thakur Jayanti
संवेदना को शब्दों में उतारते थे भिखारी ठाकुर, उनकी जयंती पर राज्यपाल ने कही यह बात
nitin Nabin
पीएम मोदी ने बढ़ाया था नितिन नबीन का नाम, संसदीय बोर्ड-RSS की राय के बाद हुआ था ऐलान
Madhubani crime news
मधुबनी में खून का रिश्ता शर्मसार, जमीन के लिए चाचा की हत्या कर शव 3 दिन तक छुपाया
Ranchi News
सीढ़ी लगाई, छत पर चढ़े और... चोरों ने ग्रॉसरी मार्ट को 'फिल्मी अंदाज' में लूटा
Thawe Mandir
Bihar News: थावे और धर्मनाथ मंदिर में चोरों ने किया हाथ साफ, उड़ाएं लाखों के गहने
Motihari News
महिला के पेट से निकला 1.5 किलो बालों का गुच्छा, दुर्लभ ट्राइकोबेजोअर ने बनाया शिकार
Congress Spokesperson Recruitment
आज से शुरू हुआ कांग्रेस का 'मीडिया टैलेंट हंट', दमदार प्रवक्ता ढूंढ रही पार्टी
Gopalganj news
कोहरा बना जानलेवा! गोपालगंज में भीषण हादसा, बगूसराय में भी टक्कर