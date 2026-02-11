Advertisement
बेतिया में कोहराम: फाइलेरिया की दवा ने बच्चों की तबीयत बिगाड़ी, अस्पताल में लगी लाइन

Bettiah News: बेतिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अहरार पिपरा और आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 67 में फाइलेरिया की दवा खाने से दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गए, जिससे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया. ग्रामीणों ने आशा कर्मी सरस्वती देवी को बंधक बना लिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:27 PM IST

Trending Photos

West Champaran: बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय अहरार पिपरा और आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 67 में फाइलेरिया की दवा खाने के बाद दर्जनों बच्चे अचानक बीमार पड़ गए हैं. बच्चों के बीमार पड़ते ही स्कूल में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने दवा खिलाने वाली आशा कर्मी सरस्वती देवी को बंधक बना लिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों की टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंची. इसके बाद बीमार बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि सभी बच्चों को पेट में तेज दर्द, हाथ-पैर में दर्द और बेचैनी की शिकायत होने लगी थी. सभी को इलाज के लिए गौनाहा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गौनाहा रेफरल अस्पताल के डॉक्टर शशि कुमार ने बताया कि फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं. सभी इलाज चल रहा है. वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंधक बनाई गई आशा कर्मी को मुक्त कराया है. फिलहास, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: Bettiah News: पलंग के लिए पति ने पत्नी को मार डाला, मायके वालों ने लगाया आरोप

