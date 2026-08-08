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बगहा में फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षक-शिक्षिका पर FIR दर्ज, आरोपी फरार

Bagaha News: बगहा 1 प्रखंड के बड़गांव स्थित दो विद्यालयों में नियोजन इकाई के जरिए फर्जी डिग्री पर सालों से नौकरी कर सरकार से सैलरी लेते रहे. जब मामले का खुलासा हुआ, तो शिक्षक-शिक्षिका फरार हो गए. अब दोनों पर पुलिस केस दर्ज कर लिया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByShailendra
Published: Aug 08, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:25 PM IST
बगहा में फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षक-शिक्षिका पर FIR दर्ज, आरोपी फरार
Image Credit: (File Photo) बगहा में फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षक-शिक्षिका पर FIR दर्ज

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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