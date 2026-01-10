नहर सफाई के नाम पर हरे पेड़ों पर चलाई कुल्हाड़ी, अब जेल जाने की बारी, 20 लोगों पर एक्शन

Bagaha Latest News: बगहा के रामनगर के भावल गांव के समीप दोन नहर की सफाई के दौरान VTR के दर्जनों हरे पेड़ काटने पर बड़ी कार्रवाई हुई है. हरे पेड़ की कटाई करने वाले 20 लोगों पर नामजद और कई अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है.
Bagaha News: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तहत दोन नहर सफाई के दौरान असमाजिक तत्वों ने दर्जनों हरे पेड़ काट लिए हैं। लिहाजा, सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम जांच करने मौके पर पहुंची। फिर क्या वन विभाग के अधिकारियों के तेवर सख्त देख हड़कंप मचा गया है। यहीं वजह है कि रामनगर रेंजर विजय कुमार के निर्देश पर बीस लोगों की पहचान कर वन अधिनियम के तहत नामजद केस दर्ज किया गया है. जबकि, अन्य की तलाश जारी है.
रामनगर के रेंजर विजय प्रसाद बताया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के वन कर्मियों की गाड़ी देख पेड़ काट रहे लोग फरार हो गए. जबकि, कुछ पहले ही पेड़ काट कर गायब हो गये थे। लिहाजा, रामनगर रेंजर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को चिन्हित कर 20 लोगों पर नामजद और कई अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
इस मामले में VTR के रामनगर रेंजर विजय प्रसाद ने बताया कि रामनगर के भावल समीप दोन नहर के किनारे लगे पेड़ की अवैध कटाई की सूचना मिलने पर जांच के बाद विभागीय कार्रवाई तेज कर दी गई है।
बता दें कि बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का बड़ा दायरा सदाबहार जंगल है, इसमें हरियाली मिशन के तहत हर साल पौधे लगाएं जाते हैं. पेड़ पौधों को बचाने और वृक्ष लगाने को लेकर लगातार सरकार अभियान चला रही है. ऐसे में वृक्ष काटना कानूनन बड़ा अपराध है. अब वन विभाग पूरी तरह एक्शन में आकर अवैध कटाई करने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई में जुटा है.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
